Hund muss unter Qualen zum Tierarzt – bei der Untersuchung kommen erschreckende Details ans Licht

Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Glasgow. Ein Hund kämpft um sein Leben! Ein Ehepaar aus Glasgow hat die überzüchtete Hündin Dora von einer Welpen-Farm gerettet. Nur Tage später folgt der Schock.

Den zweijährigen Hund quälen Schmerzen, weshalb die Besitzer mit ihm zum Tierarzt eilen. Dieser stellt eine grausame Diagnose.

Eine überzüchtete Hündin aus Glasgow wird von einer Welpen-Farm gerettet - doch dann folgt der Schock! (Symbolbild) Foto: IMAGO / agefotostock

Überzüchteter Hund erhält schreckliche Diagnose

Dora, ein Dachshund-Chihuahua-Mischling, leidet unter der Überzüchtung auf der Welpen-Farm und hat starke Schmerzen. Ihre neuen Herrchen befürchten zunächst, dass sie schwanger ist, da ihr Bauch angeschwollen ist, schreibt „GlasgowLive“. Doch der Tierarzt stellt eine schreckliche Diagnose.

-------------------------------------------------------------

Die beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Platz 1: Labrador Retriever

Platz 2: Golden Retriever

Platz 3: Deutscher Schäferhund

Platz 4: Jack Russel Terrier

Platz 5: Yorkshire Terrier

-------------------------------------------------------------

Die Hündin leidet an einer Infektion, da ein Welpe in ihrem Mutterleib starb. Um diese Infektion überleben zu können, muss sie eine riskante Operation durchstehen, in der ihr die Gebärmutter entnommen wird. Das Ehepaar willigt in die teure Behandlung ein, für die es sogar Schulden in Kauf nahm.

---------------------------------------------------------------

Weitere Hunde-Themen:

Hund: Unfassbar! Millionenschwerer Vierbeiner stellt sich als Fake heraus

Hund: Dramatische Szenen! Vierbeiner droht von Balkon zu fallen – wie Menschen reagieren, ist unfassbar

Hund: Feiertag wird für Familie zum Alptraum – Vierbeiner stirbt bei tragischem Vorfall

---------------------------------------------------------------

Dora überlebt die Operation dann tatsächlich und ist jetzt auf dem Weg der Besserung!

Die schottische Gesellschaft für die Vorbeugung von Gewalt an Tieren warnt diejenigen, die Welpen von Züchtern kaufen wollen: „Jeder, der einen Welpen kauft, muss den Verkäufer besuchen und die Welpen mit ihrer Mutter sehen. Sie sollten in der Lage sein, die Lebensumgebung, in der sie aufgewachsen sind, zu sehen, und Sie sollten eine Kopie der tierärztlichen Aufzeichnungen des Tieres erhalten, in denen die erforderlichen Impfungen und Gesundheitskontrollen von Geburt an aufgeführt sind“.

Weitere Informationen zu diesem Thema findest du bei >>> GlasgowLive. (lb)