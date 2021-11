Hund: Dramatische Szenen! Vierbeiner droht von Balkon zu fallen – wie Menschen reagieren, ist unfassbar

Hündin Hanna aus dem Tierheim in Gelsenkirchen hat einen grausamen Leidensweg hinter sich. Ihre Vorbesitzer haben die Kangal-Hündin schwer misshandelt.

So grausam und traurig ist die Geschichte von Hündin Hanna

Was Passanten dort auf einem Balkon sehen, verschlägt ihnen die Sprache. Ein kleiner Hund hängt über der Kante und droht herunterzufallen.

Dieser kleine Hund kann sich kaum noch oben halten. Foto: wiquipili

Mit letzter Kraft hält sich der Hund noch fest. Dann reagieren die Passanten mit einer genialen Aktion.

Hund: Notfallsituation! Vierbeiner hängt vom Balkon – dann fällt er runter

In einer Wohnsiedlung der spanischen Stadt Novelda spielen sich dramatische Szenen ab. Dort hängt von einem Balkon ein kleiner weißer Hund, der sich nur noch mit Not und Mühe an den Balkonpflanzen festhalten kann. Wie er da hochgekommen ist, ist bisher noch nicht bekannt.

Passanten entdecken den kleinen Vierbeiner in seiner Notlage und wollen ihm helfen, denn lange wird er es dort oben nicht mehr aushalten.

Wie in einem Video bei RTL zu sehen ist, droht der Hund dann vom Balkon zu stürzen. Glücklicherweise sind die zufällig vorbeigekommenen Fußgänger zur Stelle. Sie haben sich kurzerhand eine Rettungsmaßnahme ausgedacht und spannen unter dem Balkon ein großes weißes Laken auf.

Rettungsaktion geglückt! Foto: wiquipili

Als der kleine Racker dann seine letzten Kräfte aufgebraucht hat, fällt er plötzlich von der Brüstung. Doch dank seiner Retter landet er weich und sicher in dem Tuch. Der Dank des Herrchens oder Frauchens ist ihnen nach dieser Rettungsaktion sicherlich gewiss. (mbo)