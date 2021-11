Hund: Feiertag wird für Familie zum Alptraum – Vierbeiner stirbt bei tragischem Vorfall

Hund stirbt bei tragischem Unglück! Während andere in der „Bonfire Night“, einem britischen Feiertag am 5. November, Party machen, trauert eine Familie um ihren geliebten Vierbeiner.

Traditionell wird dieser Tag mit Feuerwerkskörpern zelebriert, bekanntlich sorgen die bei einigen Hunden für Angstzustände. So auch bei diesem Hund.

Hund erschreckt sich bei Feuerwerk – dann ist er tot

Cocker-Springer-Spaniel „Cadi“ aus Cardiff, Wales (Großbritannien) wurde fünf Jahre alt. Als ihr Besitzer, Garry Hamilton, am Abend des 5. November in den Garten lässt, war noch alles ruhig. „Es war total still, als wir sie rausließen, aber plötzlich wurde es sehr schnell sehr laut“, erinnert sich der 58-Jährige. Eigentlich sollte sich der Hund dort nur erleichtern, doch dann ging der Lärm los. Überall in der Nachbarschaft explodierten Raketen am Himmel.

Die Hündin „Cadi“ starb an einem besonderen Feiertag auf äußerst tragische Weise. (Symbolbild) Foto: IMAGO / UIG

Das machte Cadi solche Angst, dass sie kurzerhand Reißaus nahm und durch das Holzgartentor preschte. „Sie muss durchgedreht und irgendwie ausgebrochen sein“, sagte Garry, „aber bevor ich nach ihr schauen konnte, hatte ich auch schon gehört, dass sie von einem Auto erfasst und getötet worden war“.

---------------

Die beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Platz 1: Labrador Retriever

Platz 2: Golden Retriever

Platz 3: Deutscher Schäferhund

Platz 4: Jack Russel Terrier

Platz 5: Yorkshire Terrier

--------------

Die ganze Familie sei danach am Boden zerstört gewesen, vor allem seine Tochter Caitlin. Sie machte ihrer Verzweiflung auf Facebook Luft. „Ich hoffe, alle haben ihr Feuerwerk genossen, wir haben letzte Nacht das schönste Mädchen der Welt daran verloren“, schrieb sie dort zu einem Foto von ihr und der verstorbenen Hündin.

Und auch der Halter von Cadi wollte ein paar Worte an andere Hundebesitzer richten, so die „Sun“. „Die Leute werden in der Vorweihnachtszeit immer noch Feuerwerkskörper zünden und wir wollen nicht, dass das, was mit Cadi passiert ist, mit dem Hund anderer passiert“, warnte Garry. Die Familie von Cadi musste diese Lektion auf äußerst schreckliche Weise lernen. (mbo)