Hund: Familie nimmt Streuner auf – dann kommt es zur tödlichen Tragödie

„Es war kein typischer Familien-Hund. Sie haben einfach nur ein Tier in Not gesehen und es in ihr Haus gelassen“. Die Worte eines Polizei-Sprechers nach einer furchtbaren Tragödie in den USA sind bedrückend.

„Sie“, das sind Eltern eines Neugeborenen, die kurz zuvor einen Hund von der Straße aufgenommen haben – eine Entscheidung, die sie für immer bereuen werden. Denn der Streuner fiel über das Baby her und tötete es. Darüber berichtet unter anderem das US-Portal „ABC 11“.

Ein Hund tauchte vor dem Haus einer Familie auf. Kurze Zeit später ist ein Baby tot. (Symbolbild) Foto: Zoonar / Manfred Ruckszio / dpa

Hund taucht vor Haus auf – und tötet Baby

Demnach sei die Pitbull-Hündin vor dem Haus der Familie in North Carolina aufgetaucht. Die Familie habe sich dazu entschieden, den Hund für ein paar Tage aufzunehmen.

Am Mittwoch habe der Vierbeiner dann das Neugeborene attackiert. Es sollte nur acht Tage alt werden.

Bei dem Hund handelte es sich um einen Pitbull. (Symbolbild) Foto: Zoonar / Przemyslaw Iciak dpa

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Nach tödlicher Hunde-Attacke – Polizei-Chef ringt mit Worten

Die örtliche Polizei spricht von einem tragischen Unfall aus, und spricht Familie und Freunden ihr aufrichtiges Mitleid in dieser überaus schwierigen Zeit aus.

„Es ist eines der tragischsten Ereignisse, die einem Menschen passieren können. Etwas Unbegreifliches, für das es niemals einen Grund geben wird, den die Familie verstehen werden kann“, sagte Josh Gibson, Polizei-Chef von North Carolina und teilte mit, dass die Familie um Privatsphäre in ihrer Trauer gebeten habe.

Nach dem Vorfall wurde die Hündin von Tierfängern abgeholt und werde laut „ABC 11“ eingeschläfert.

