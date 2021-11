Knallhart-Strafe für einen Hundequäler!

Der Hund gilt als bester Freund des Menschen, ist treu und gibt viel Wärme und Liebe. Vorausgesetzt natürlich, man behandelt seinen Hund mit Achtung und Respekt. Ein Mann aus Hull (England) hat aber entsetzlich agiert – und seinen Hund brutalst misshandelt.

Jetzt soll er dafür hinter Gittern!

Hund brutal geschlagen – jetzt erwartet den Täter diese Strafe

Der Brutalo-Täter soll zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt werden, nachdem er seinen Vierbeiner geschlagen hatte. Er habe gegen das nationale Tierschutz-Gesetz verstoßen, so das Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Vorausgegangen sind verstörende Aufnahmen einer Überwachungskamera am Eingang eines Aufzugs.

Hund Tyson ist von seinem (Vor)Besitzer brutal misshandelt worden. Foto: RSPCA

Auf den Bildern ist zu sehen, wie Hund Tyson in den Aufzug läuft, gefolgt vom Herrchen. Der Mann hatte etwas in der Hand, das wie eine Metallstange aussieht, die er immer wieder in Richtung des Hundes geschwungen hatte. Tyson war im Aufzug quasi ohne Fluchtmöglichkeit und in die Ecke gedrängt, der Mann hat immer wieder auf ihn eingeschlagen.

Hund im Aufzug von Herrchen misshandelt

Tyson hatte Glück, ist von aufmerksamen Zeugen und der Polizei gerettet und in eine Tierklinik gebracht worden. Dort wurden seine Wunden untersucht und behandelt. Jilly Dickinson von der Tierklinik beschreibt gegenüber „RSPCA“ den Vierbeiner so: „Er war ruhig, hat keinerlei Anzeichen von Aggressionen gezeigt. Selbst dann nicht, als seine Wunden untersucht wurden.“

Der Vierbeiner hat inzwischen einen neuen Besitzer und auch einen neuen Namen. Foto: RSPCA

Die Ärzte hatten beim Vierbeiner zwei gebrochen Zähne, eine Risswunde unter dem rechten Auge und eine große offene Wunde am rechten Bein diagnostiziert. Röntgenbilder zeigen außerdem einen gebrochenen Kiefer. Seine gebrochenen Zähne sind entfernt worden, er wurde wochenlang mit weichem Essen und Flüssigkeiten gefüttert. Sechs lange Wochen hatte er außerdem eine Stütze für sein Bein tragen müssen, ist neun Wochen in der Tierklinik geblieben.

Hund hat neuen Besitzer – und neuen Namen

Inzwischen hat er einen neuen Besitzer, der ihm prompt den Namen Goose gegeben hat – auch, um den dunklen Teil seines Lebens ausblenden zu können. Gegenüber „RSPCA“ sagt er: „Goose lernt sein neues Zuhause kennen, er fühlt sich wohl. Er liebt es, Gassi zu gehen, zu schlafen, mit Spielzeugen zu spielen und auf dem Sofa zu liegen, während ein Filmabend läuft. Er ist ein toller Hund!“

Es ist dem armen Vierbeiner zu gönnen, dass er jetzt endlich mit Liebe überschüttet wird... (mg)