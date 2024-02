Wie alt ist dein Hund in Menschenjahren? SO rechnest du es wirklich aus

Es ist die Frage aller Fragen für viele Hundebesitzer: Wie alt ist mein Hund eigentlich WIRKLICH? Denn Hundejahre sind nicht gleich Menschenjahre. Ein Hund, der 20 Jahre oder älter ist, gehört schon zu den ältesten Hunden der Welt, gilt als vierpfotiger Greis. Menschen dagegen sind da gerade mal aus der Pubertät raus. Doch wie rechnet man Hundejahre in Menschenjahre um?

Tatsächlich gibt es dafür mehrere Formeln. Die alte Faustregel, dass ein Hundejahre sieben Menschenjahre entspreche, ist aber veraltet. Das ist auf die Lebenserwartung der Fellnasen zurückzuführen, denn kleinere Hunde werden meist älter als größere Artgenossen. Und auch die Rasse ist entscheidend dafür, wie alt der Vierbeiner „wirklich“ ist.

Wie alt ist dein Hund in Menschenjahren?

Die neue Formel lautet: 16 x ln (aktuelles Hundealter) + 31 = Menschenalter. Das „ln“ steht für Logarithmus, ist auf dem Taschenrechner eine eigene Taste. Ein zweijähriger Hund müsste also so umgerechnet werden: 16 x ln (2) + 31 = 42 Menschenjahre. Doch auch diese Methodik ist nicht so richtig ausgereift. Denn hier werden unterschiedliche Rassen, Größen und Lebenserwartungen der Tiere nicht berücksichtigt.

Laut einer Studie der University of San Diego sieht eine Alterstabelle für Labradore vor, dass ein dreijähriger Hund schon 49 Menschenjahre alt wäre. Ein fünfjähriger Labrador wäre schon 57 Menschenjahre alt, ein zehnjähriger gar 68. Aber: Bei kleineren Hunden wie Chihuahuas sähe die Tabelle anders aus. Sie leben normalerweise länger und altern nicht so schnell.

Daran erkennt du ältere Hunde

Bei Straßenhunden und Hunden aus dem Tierheim ist das genaue Alter oft unklar. Dann ist das Alter der Hunde an Bewegungen erkennbar, die nicht mehr so rund sind. Zudem schlafen sie tagsüber mehr als jüngere Hunde und spielen meist weniger als früher.

Mehr News:

Optisch erkennt man ältere Hunde am Gebiss, an getrübte Augen und an grauen Fellstellen am Gesicht. Ab einem Alter von zehn Jahren machen sich oft Alterungsanzeichen an Zähnen bemerkbar. Dann können auch Tierärzte helfen, das Alter zu schätzen – in Hundejahre, versteht sich…