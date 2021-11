Hund: Frauchen macht heimlich Video von Vierbeiner – das Ergebnis jagt ihr einfach nur Angst ein

Pünktlich zu Halloween gibt es allerlei Spukgeschichten im Netz. Jetzt verblüfft ein Video, das eine Halterin heimlich von ihrem Hund gemacht hat.

Was sich in dem Video von ihrem Hund beobachten lässt, ist wirklich gruselig!

Hund starrt ständig in Spiegeltür vom Kleiderschrank

Wie „tag24.de“ berichtet, fing alles damit an, dass sich das Frauchen des Hundes darüber wundert, dass ihr geliebter Vierbeiner ständig vor ihrem geschlossenen Kleiderschrank saß und in die verspiegelte Tür starrte.

Als eine Frau ihren Hund filmt, passiert etwas Schockierendes. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / YAY Images

Um herauszufinden, was dort passierte, wenn sie nicht im Raum ist, beschloss Jemma Lauren Fisher aus dem englischen Bracknell, ihren Hund heimlich zu filmen. Dazu fixierte sie ihr Handy auf dem Boden des Schlafzimmers.

Auf ihrem TikTok-Account hat die 25-Jährige das verblüffende Ergebnis gezeigt. In dem Video sieht man ihren Hund einige Zeit fast unbewegt vor dem Schrank stehen. Doch plötzlich passiert etwas Gruseliges.

Dass ihr Hund ständig in den Spiegel des Schrankes schaut, macht die Frau stutzig. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / YAY Images

Hund: Wie von alleine öffnet sich die Tür

Wie von alleine öffnet sich die Schiebetür des Schrankes und schließt sich nach wenigen Sekunden wieder, ohne dass dort jemand wäre, außer der Hund, der weiterhin starr in den Spiegel starrt.

Wie gruselig! Das findet jedenfalls die Besitzerin des Vierbeiners, die zu dem Video online schreibt: „Ich drehe durch!“ Und schon Millionen Nutzer mit dem Video erreicht hat.

Hund: Ist das Video glaubwürdig?

Doch wie glaubwürdig ist das schaurige Video? Wie „tag24.de“ einige der Kommentare unter dem Video zitiert, gibt es so manche Stimmen, die an der Echtheit des Posts zweifeln. Sie wollen die 25-Jährige und insbesondere ihre Hand im Kleiderschrank entdeckt haben und halten das Video für ein Fake.

Doch das will die erschrockene Engländerin nicht auf sich sitzen lassen. Auf das gruselige Video über die paranormalen Aktivitäten in ihrem Kleiderschrank folgen glatt weitere Clips, mit denen sie beweisen will, dass gar keine Person in den engen Schrank passe und somit auch nicht die Tür bewegt haben kann. (cm)