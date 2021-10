Hündin Hanna aus dem Tierheim in Gelsenkirchen hat einen grausamen Leidensweg hinter sich. Ihre Vorbesitzer haben die Kangal-Hündin schwer misshandelt.

So grausam und traurig ist die Geschichte von Hündin Hanna

So grausam und traurig ist die Geschichte von Hündin Hanna

Hund: Trauriges Schicksal! Fellnase Maya sitzt seit Jahren im Tierheim – keiner will sie

Dieser Hund ist schon fast sein ganzes Leben im Tierheim! Dauergast Maya wurde im Juni 2017 geboren und sitzt seit Dezember desselben Jahres im Tierheim Gelnhausen (Hessen) fest.

Hündin Maya findet kein Zuhause. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Frank Sorge

Keiner möchte den Hund adoptieren. Dabei ist Maya wirklich sehr verschmust.

Hund: Seit vier Jahren im Tierheim! Niemand will Maya

Der Herdenschutzhund-Mix Maya lebt beinahe seit vier Jahren im Tierheim Gelnhausen in Hessen. Weil sie mit nur sechs Monaten in die Arme des Tierschutz Main-Kinzig e.V. fiel, kennt sie kaum etwas anderes. Die Mitarbeiter beschreiben sie als „ruhigen, aber sehr wachsamen“ Hund, so „Tag24“. Die introvertierte Hundedame ist sehr vorsichtig und alles andere als eine „Partylöwin“.

---------------

Die beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Platz 1: Labrador Retriever

Platz 2: Golden Retriever

Platz 3: Deutscher Schäferhund

Platz 4: Jack Russell Terrier

Platz 5: Yorkshire Terrier

---------------

Sie bevorzugt ruhige Waldspaziergänge und weniger actionreiche Ausflüge. Außerdem ist sie eine echte Wasserratte und mag es, sich im kühlen Nass zu baden. Sie liebt es mit ihrer Bezugsperson im Tierheim zu kuscheln und auch in ihrem neuen Zuhause bräuchte sie regelmäßige Streicheleinheiten und einen festen Partner, der ihr Sicherheit gibt.

---------------

Weitere Hunde-News:

---------------

Perfekt wäre ein Hof mit umzäuntem Garten für die kastrierte Hündin, gerne teilt sie sich diesen auch mit einem zweiten Hund. Für Familien mit kleinen Kindern ist sie aufgrund ihrer Ängste ehr nicht zu empfehlen.

Auch das Autofahren bereitet ihr noch Probleme, daher sind nicht mehr als 20 bis 30-Minuten-Fahrten drin. Allerdings beherrscht Maya bereits einige Kommandos, die sie im Tierheim im Main-Kinzig-Kreis gelernt hat, so „Tag24“. Dort hoffen die Mitarbeiter, dass die liebenswerte Hündin bald ein richtiges Zuhause findet. (mbo)

Hund: Tierhalterin entdeckt Schlimmes

Am Morgen nach einer durchzechten Nacht wachte die Besitzerin auf und machte eine schreckliche Entdeckung. Was ihr Hund während ihres Schlafes getan hatte, erfährst du hier >>>