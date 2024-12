Hund, Katze & Co. droht tödliche Gefahr zur Weihnachtszeit! Darauf musst du achten

Endlich ist wieder Weihnachten und man kann sich freuen über die glitzernde Dekoration, das leckere Essen und das besinnliche Fest. Jedoch sollten Haustierhalter in dieser Zeit besonders auf Hunde und Katzen aufpassen, denn gerade in der Weihnachtszeit tauchen in der Wohnung einige Gefahrenquellen auf, die dem geliebten Haustier schaden können.

Hund, Katze & Co.: Lametta kann zu Darmverschluss führen

So verstecken sich hinter vielen klassischen Weihnachtsdekorationen giftige Stoffe, die Hunde und Katzen sehr krank machen können. Unter anderem ist der Weihnachtsstern, eigentlich eine beliebte Blume für die Weihnachtszeit, giftig für die Haustiere. Wenn die Tiere diese versehentlich verschlucken, kann dies zu einer Vergiftung mit Magen-Darm-Beschwerden führen, die sogar im schlimmsten Fall in einer Leberschädigung oder Herzrhythmusstörungen münden kann. Auch sollte man beim Mistelzweig aufpassen, denn dieser ist ebenfalls giftig für Hunde, Katzen & Co.

Jedoch stellen nicht nur giftige Pflanzen eine Gefahr für die Haustiere dar. Auch traditionelle Weihnachtsdeko kann für Hunde und Katzen gefährlich werden. Insbesondere Lametta ist sehr interessant für Katzen, jedoch sollte man höllisch aufpassen, dass die Fellnase diese nicht versehentlich verschluckt. Ansonsten kann es im schlimmsten Fall sogar zu einem lebensgefährlichen Darmverschluss kommen.

Auch sollte man besonders auf Christbaumkugeln aufpassen. Wenn das Haustier am Tannenbaum spielt, dann können diese schnell herunterfallen und kaputtgehen. Dies ist speziell gefährlich bei Glaskugeln, denn durch Glassplitter entstehen bei Tieren schnell äußerst komplizierte Verletzungen. Besonders junge Hunde und Katzen sind gefährdet, da diese gerne alles ins Maul nehmen, was sie gerade finden.

Neben Weihnachtsdekoration sollte man jedoch auch in der Küche auf sein Haustier aufpassen, denn viele traditionelle Weihnachtsleckereien sind schädlich für Hunde, Katzen und Co. Besonders gefährlich sind die eigentlich unscheinbar wirkenden Rosinen. Gegenüber „Ruhr Nachrichten“ berichtet die Tierärztin Claudia Fischer: „Etwa 3 Gramm pro Kilogramm des Tiers können lebensgefährlich sein“. Wenn das Haustier eine größere Menge Rosinen zu sich nimmt, kann dies zu Nierenversagen führen.

Schokolade kann lebensgefährliche Folgen haben

Aber auch mit dem Teller Schokolade auf dem Wohnzimmertisch sollte man vorsichtig sein, denn das Haustier sollte diese auf gar keinen Fall essen. Schokolade kann nämlich lebensgefährliche Folgen für Hunde und Katzen haben. Wie Fischer erklärt: „Je dunkler die Schokolade, desto schlimmer ist es für das Tier.“

Wenn Hund oder Katze versehentlich ein giftiges Lebensmittel zu sich genommen haben, sollte man schnell zum Tierarzt fahren. Das Haustier bekommt dort eine Spritze, die es zum Erbrechen bringt oder auch eine Infusion. Wenn man das Weihnachtsfest aber nicht in einer Tierklinik verbringen möchte, sollte man während der Weihnachtszeit besser genau auf den geliebten Vierbeiner aufpassen.