Hund liegt auf dem Grab seines Herrchens (22) – das Foto ist herzzerreißend

Der Amerikaner Will Warner wurde nur 22 Jahre alt. In seiner Heimatstadt in West Nashville (Tennessee) war der Mann mit dem Auto unterwegs und wenig später ermordet aufgefunden worden. Nach seiner Beerdigung geht nun ein Foto von seinem Hund um die Welt.

Denn der Hund hat sich auf das frische Grab seines Herrchens gelegt. Diese Aufnahme nimmt viele emotional mit.

Hund: Herrchen wird ermordet

Es gab auch einen Angriff auf Wills Freundin Gracie Perryman, berichtet die Boulevardzeitung „Daily Mail“. Sie wurde durch einen Kopfschuss schwer verletzt.

Die Polizei in Nashville hat bereits einen Verdächtigen verhaftet und ihn wegen versuchten Mordes angeklagt. Nur zwei Tage nach der Tat wurde Will beerdigt.

Hund liegt auf dem Grab seines Herrchens

Die Mutter von Will Warner war es auch, die das herzzereißende Foto des Hundes auf der Grabstelle gemacht hat. Die TV-Moderatorin Julia Palazzo veröffentlichte das Foto auf Twitter und schrieb dazu:

„Mein Herz ist gebrochen, nachdem ich das gesehen habe.“ Unter dem Bild auf Facebook zeigen sich viele Menschen traurig und richten ihr Beileid aus.

„Ich muss so weinen, wenn ich dieses Bild sehe. Das ist so unfassbar herzzereißend“, schreibt beispielsweise eine Frau.

Hund sorgt für Diskussion bei Kreuzfahrtfans

