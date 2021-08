Hund: Sanitäter wollen Mann helfen - doch plötzlich dreht der Vierbeiner durch

Stadl-Paura (Wels-Land). Diese Rettungsaktion in Stadl-Paura geht nach hinten los! Ein Hund will Sanitäter einfach nicht zu seinem Herrchen lassen.

Als die Einsatzkräfte am Samstagmittag versuchen, einem reglos am Boden liegenden Mann zu helfen, wird sein Hund aggressiv.

Sanitäter wollen einem reglos am Boden liegenden Mann helfen - doch dann wird sein Hund aggressiv. (Symbolbild). Foto: IMAGO / agefotostock

Hund beschützt sein Herrchen und wird aggressiv

Das Rote Kreuz wurde am Samstagmittag zu einem 37-jährigen Mann gerufen, der reglos am Rand eines Fahrradstreifens lag. Die Sanitäter konnten den Mann jedoch nicht untersuchen, da sein Hund ihnen den Weg versperrte. Das berichtete „Salzburg24“.

Polizisten bemühten sich, dem Hund eine Leine anzulegen – doch ohne Erfolg. Auch ein Flugretter des Martin 3 versuchte sein Glück, indem er den auf dem Boden liegenden 37-Jährigen von dem aggressiven Pitbull wegziehen wollte – das hätte er lieber gelassen.

Der Hund wurde daraufhin noch angriffslustiger und setzte zum Sprung in Richtung der Rettungsmannschaft an. Ein Notarzt konnte sich nur mit einem Fußtritt gegen das Tier verteidigen. Daraufhin setzte die Polizei Pfefferspray gegen den Pitbull ein, was den Hund zum Rückzug bewegte. Doch mit dem, was dann passierte, hatte wohl niemand gerechnet.

Polizei besprüht Hund mit Pfefferspray – dann passiert DAS

Plötzlich erwachte der zuvor noch leblos wirkende 37-jährige Hundebesitzer – er hatte die ganze Zeit über nur geschlafen und war niemals ohnmächtig gewesen! Eine Versorgung durch die Rettungskräfte lehnte er ab, es ginge ihm gut. Zudem wurde ihm empfohlen, seinen Hund – dem es allerdings trotz des Pfeffersprays augenscheinlich gut ging – zur Abklärung zu einem Tierarzt zu bringen. Diesen Vorschlag lehnte er ebenfalls ab.

Doch ganz so glimpflich kam der 37-Jährige nicht davon - die Polizei bestätigte, dass der Hundebesitzer wegen einer Übertretung des Hundehaltegesetztes bei der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land angezeigt wurde, so „Salzburg24“. (lb)