Hund: Wichtige Warnung an alle Halter! Von DIESEM Futter solltet ihr die Finger lassen

Seinem geliebten Hund gibt man natürlich auch nur das Beste zum Essen. Kein Wunder also, dass viele Halter deswegen ganz genau darauf achten, was sie ihren Vierbeiner in den Napf packen.

Der ein oder andere Hund entwickelt so schnell ein Lieblingsfutter. Umso schlimmer, wenn sich dann rausstellt, dass das leckere Hundefutter nicht gut für die Vierbeiner ist. So muss jetzt etwa eine Sorte Tiernahrung zurückgerufen werden, weil sie zu viel Blei enthält.

Hund: Hände weg von DIESEM Futter

Bei verschiedenen Chargen des „Wolfsblut Atlantic Tuna“ der Marke Healthfood24 wurde eine erhöhte Menge des Metalls festgestellt, wie „produtkrueckrufe.de“ berichtet. Deshalb werde auch dringend davon abgeraten, das betroffene Futter an Haustiere zu verfüttern.

Folgende Chargen und Packungsgrößen sind vom Rückruf betroffen:

Atlantic Tuna 500g mit der Chargennummer W-508744 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.05.2024

Atlantic Tuna 15kg mit der Chargennummer W-499893 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3.7.2023

Atlantic Tuna 2kg mit der Chargennummer W-510432 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.09.2023

Atlantic Tuna 2kg mit der Chargennummer W-526442 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.2.2024

Atlantic Tuna 500g mit der Chargennummer W-508744 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.08.2023

Atlantic Tuna 15kg mit der Chargennummer W-534294 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.05.2024

Atlantic Tuna 2kg mit der Chargennummer W-526442 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.06.2023

Atlantic Tuna 2kg mit der Chargennummer W-499892 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.06.2023

Atlantic Tuna 2kg mit der Chargennummer W-495232 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04.06.2023

Atlantic Tuna 15kg mit der Chargennummer W-495233 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.04.2023

Futter sollte umgehend reklamiert werden

Solltest du noch Beutel der betroffenen Charge zuhause haben, wird empfohlen, sie bei den Händlern, bei denen du sie gekauft hast, zu reklamieren. Hierzulande wurde die Tiernahrung etwa bei einer ganzen Reihe von Online-Händlern angeboten.

Für den Hersteller ist es ein Rätsel, wie das Blei in das Hunde-Futter gelangen konnte. Nur bei einem speziellen Test, der normalerweise bei Wild benutzt wird, um Munitionsreste aufzuspüren, kam es überhaupt erst ans Licht. Der Hersteller rät, im Namen des Tierwohles davon ab, auch angebrochene Packungen noch zu verfüttern.