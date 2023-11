Hund bittet Bauarbeiter verzweifelt um Hilfe – widerlich, was Ärzte im Körper finden

Wenn Menschen Schmerzen haben oder sich unwohl fühlen, dann können sie direkt um Hilfe bitten. Hunde haben diese Möglichkeit in der Regel nicht und müssen unter Umständen jahrelang einiges mitmachen, bevor jemand ihr Leiden erkennt.

Anders war es jetzt bei einem kleinen Hund, der auf einmal auf einer Baustelle aufkreuzte. Hilfesuchend hatte er sich an die dortigen Bauarbeiter gewandt, die sofort alle Hebel in Bewegung setzten, dem einsamen Vierbeiner zu helfen. Und Hilfe hatte „Elliott“, wie der Kleine später getauft wurde, bitter nötig.

Hund taucht über Nacht auf Baustelle auf

Woher er kam, ist bis heute ungeklärt. Ob seine Besitzer ihn aussetzten oder der Hund einfach ausgebüxt war, wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben. Immerhin kamen die Tierärzte hinter das Leiden, das sich hinter den braunen Kulleraugen verbarg.

Auf einer Baustelle an einem Krankenhaus war „Elliott“ über Nacht aufgetaucht und hatte dort geschlafen, wie die Gründerin der örtlichen Hunderettung „Logan’s Legacy“ kürzlich gegenüber „The Dodo“ berichtete. „Er ist dort einfach aufgetaucht. Weit und breit war niemand zu sehen.“ Am nächsten Morgen hatten Bauarbeiter den Vierbeiner entdeckt. Doch ihre Versuche, den Kleinen einzufangen, blieben erfolglos. Sie forderten professionelle Hilfe der örtlichen Hunderettung an.

Untersuchung bringt Erschreckendes ans Licht

Erst durch eine mit einem Hot Dog präparierte Falle gelang es der Tierschützerin, den verängstigten Hund einzufangen und zum nächsten Tierarzt zu bringen. Bis dato war den Bauarbeiterin und der Tierretterin bis auf seinen regen Appetit nichts Ungewöhnliches an dem Tier aufgefallen.

Was der Tierarzt dann aber bei seiner Untersuchung feststellte, macht fassungslos. „Elliott“ soll einen Wurm in sich getragen haben, der dafür sorgte, dass er dauerhaft hungrig war, aber nicht zunahm. Diesen schied er aber wenig später von selbst aus. Aber sein eigentliches Happy End sollte erst danach folgen. Denn der verwaiste Hund hat mittlerweile dank der Hilfe der Hunderettung eine Pflegefamilie gefunden, die aus dem schüchternen und verängstigten Tier einen verschmusten und aufgeweckten Vierbeiner machte.