Horoskop: Neues Jahr beginnt – darauf muss dein Sternzeichen in den ersten Tagen achten

Das neue Jahr klopft an die Tür und bringt eine Mischung aus Überraschungen, Herausforderungen und Momenten, die den Puls beschleunigen könnten. Die Sterne haben ihren eigenen Horoskop-Plan und klar ist: Spannung liegt in der Luft.

Besonders für drei Sternzeichen geht es turbulent zu – bist du auch von dieser Dynamik betroffen?

Horoskop: Waage und Stier – die Sterne haben gesprochen

Menschen mit dem Sternzeichen Waage gelten in der Regel als ausgeglichen und ruhig, aber Vorsicht! Damit könnte es bald vorbei sein, denn das neue Jahr beginnt mit einer enormen Energie – vielleicht sogar etwas zu viel. Diese hohe Energie könnte dazu führen, dass impulsive Entscheidungen getroffen werden, die ungewollt Menschen in der näheren Umgebung verunsichern. Der Rat des Kosmos: Es ist wichtig, sich erst einmal in Ruhe zu sammeln und genau abzuwägen, bevor man etwas sagt oder entscheidet.

Allerdings bietet der kommende Sonntag (5. Januar) eine angenehme Wendung: Die aufkommende Sensibilität ermöglicht es, auf die Wünsche anderer einzugehen und als ruhender Pol zu wirken.

Für alle, die zwischen dem 21. April und dem 20. Mai geboren sind, ist das Motto für das neue Jahr klar: „Alles wird gut.“ Denn schnell wird klar, was bereits gut läuft und wo noch kleine Anpassungen nötig sind. Aber aufgepasst – es drohen mögliche Streitigkeiten und Ärger. Aber keine Angst, nicht die mit dem Sternzeichen Stier sind betroffen, sondern jemand in der Nähe – denn das Horoskop sieht Stier-Geborene besonders am Donnerstag, dem 2. Januar, als hilfsbereite Stütze und Beschützer.

Horoskop: Zwilling – ein Highlight steht vor der Tür

Obwohl Kommunikation den Zwillingen im Blut liegt, hat sich 2024 gezeigt, dass nicht jeder sofort auf Argumente hört. Besonders eine Person bleibt schwer zu überzeugen, was zu Frustration führen kann. Doch in der Ruhe liegt die Kraft, denn es ist wichtig, den Zeitpunkt nicht zu erzwingen und stattdessen zu akzeptieren, dass jeder seine eigenen Gründe hat. Doch zunächst kann der 31. Dezember mit einer XXL-Silvesterparty ausklingen, denn die Sterne versprechen ein echtes Highlight.

Der Jahresstart für alle Zeichen wird eine bunte Mischung aus Energie, Feingefühl und – oh ja – auch ein bisschen Frustration. Doch keine Sorge, das Leben spielt nun mal nicht immer nach Drehbuch. Die Schlüsselwörter für 2025: „Ruhe bewahren“ und „Humor behalten“.

Wer zu viel Gas gibt, riskiert, auf der Strecke zu bleiben, aber wer den richtigen Moment abwartet und sich zwischendurch auch mal über die eigenen kleinen Stolpersteine lachen kann, hat das Jahr schon fast gewonnen. Also, voller Power ins neue Jahr – aber bitte mit angezogener Handbremse und einem Lächeln im Gesicht!