Horoskop: Heumond schlägt heftig zu! Sternzeichen müssen jetzt stark sein

Sommer, Sonne, Vollmond! Am 21. Juli wird das Horoskop aller Sternzeichen von dem sogenannten „Heumond“ beeinflusst. Der Vollmond in dem Sommer-Monat wird so bezeichnet, weil die Landwirte in diesen Wochen ihr Heu ernten.

Der Heumond zeigt nicht nur an, in welcher Jahresphase wir uns gerade befinden, sondern auch, dass den Sternzeichen einige Veränderungen bevor stehen.

Horoskop wird von Vollmond beeinflusst

Wer an Horoskope glaubt, der glaub meist auch an die Energie des Mondes. Tatsächlich wird das Horoskope für alle Sternzeichen auch dieser Tage von dem Vollmond am Sonntag bestimmt.

Der Heumond steht alleine schon für Ernte und Fruchtbarkeit, dazu befindet sich der Vollmond auch noch im Sternzeichen des Steinbocks. Der wird besonders mit Ehrgeiz und Disziplin sowie Ordnung, Ausdauer und Verantwortungsbewusstsein in Verbindung gebracht. Die Kombination aus Mondphase und Sternzeichen sorgt so für tiefgreifende Veränderung bei einigen Sternzeichen.

Diese erfordern aber zunächst einmal viel Kraft von den Sternzeichen, dreht es sich viel um elementare Dinge wie die Karriere oder eine persönliche Entwicklung.

Horoskop: Sternzeichen müssen abschließen

Um die nächste Karrierestufe zu erklimmen oder persönlich wachsen zu können, sollten die Betroffenen bestimmte Dinge hinter sich lassen oder alte Kapitel schließen, um Platz für Neues zu schaffen.

Auch wenn der Heumond im Steinbock die nötige Energie und Willenskraft gibt, sollten Entscheidungen trotzdem nicht übereilt getroffen werden. Stattdessen sollte das Bauchgefühl im Vordergrund stehen, ohne dass sich die Sternzeichen in Selbstzweifeln verlieren – besonders der sensible Krebs ist da gefährdet.

Es kann hilfreich sein, sich vor dem Vollmond Gedanken zu machen, was man in den nächsten Wochen erreichen möchte. Auch ein kurzer Rückblick auf schon geschaffte Projekte oder Entwicklungen bietet sich an.