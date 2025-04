Horoskop: Urlaubs-Abenteuer garantiert! DAS solltest du für dein Sternzeichen beachten

Wer an die Macht der Sternzeichen und das persönliche Horoskop glaubt, richtet gerne sein Leben danach aus. Von der Partnerwahl über kleine Entscheidungen im Alltag – ohne den Rat durch das Horoskop geht bei diesen Menschen nichts.

Sogar die Urlaubsplanung kann man von seinem Horoskop abhängig machen, um möglichst viel aus dem Trip herauszuholen. So gibt es für jedes Sternzeichen den passenden (Abenteuer-)Urlaub.

Horoskop: Diese Sternzeichen suchen das Abenteuer

Für das Reiseportal „Iceland Air“ hat Hellseherin Inbaal Honigman herausgefunden, welcher Abenteuer-Trip zu welchen Sternzeichen am besten passt. Für die Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze sollte der Urlaub voller Adrenalin sein. Widder-Geborene lieben die Freiheit, dürften sich deshalb beim Bergsteigen wohl fühlen. Ein außergewöhnliches Panorama ist auch etwas, das die Löwen an anderen Orten reizt – dazu lieben sie ebenfalls den Nervenkitzel in ungeahnten Höhen.

Schützen möchten im Urlaub eher das Gegenteil erleben – sie sind fasziniert von allem, was unter Wasser stattfindet. Ein Tauchurlaub ist deshalb für sie genau richtig.

Auch die Erdzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock werden laut Horoskop von Abenteuer und neuen Herausforderungen angezogen. Stiere könnten Flusscrafting probieren, um es einerseits bequem und andererseits abenteuerlich zu haben. Jungfrauen mögen es gemäß ihres Charakters etwas sicherer – zu ihnen passt eine Mountainbike-Tour mit vielen Gelegenheiten, die Landschaft um sie herum zu genießen. Ein Urlaub im Schnee ist für Steinböcke geeignet – besonders eine Fahrt im Schneemobil dürfte das Bedürfnis nach Adrenalin und extremen Gegebenheiten stillen.

+++ Horoskop: Neubeginn im Mai! Diese zwei Sternzeichen starten durch +++

Horoskop: Diese Sternzeichen mögen es ruhiger

Ganz so wild muss es für die Luftzeichen Zwilling, Waage und Wassermann nicht zugehen. Laut Hellseherin Honigman sind Zwillinge offen für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten. Waage-Geborene brauchen dagegen nicht zu viel Adrenalin, für sie bieten sich Orte an, an denen sie Ausflüge auf dem Rücken der Pferde machen können.

Mehr aktuelle Themen:

An einen ganz anderen Ort sollte es Wassermänner ziehen. Neugierig wie sie sind, ist eine Gletscherwanderung für sie ideal.

Am wenigsten abenteuerlustig sind die Wasserzeichen Skorpion, Krebs und Fische. Für sie eignen sich seichte Abenteuer-Touren für Einsteiger. Konkret bedeutet das für Skorpione eine Reise zu den Nordlichtern, während Krebse und Fische eher Trips ans Wasser bevorzugen sollten. Da Fische die Gegensätze lieben, sollten sie in heißen Quellen baden. Für die emotionalen Krebse könnte die Beobachtung von Walen zu einem echten Urlaubs-Highlight werden.