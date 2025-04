Horoskop: Neubeginn im Mai! Diese zwei Sternzeichen starten durch

Im Mai 2025 liegt Veränderung in der Luft – und zwei Sternzeichen spüren sie besonders intensiv, wie ihre Horoskope jetzt zeigen. Für beide heißt es im Mai: Abschied nehmen von dem, was nicht mehr passt, und Platz machen für frischen Wind im Leben.

Eines ist klar: Die Sterne könnten dich bald herausfordern, denn es warten zahlreiche Chancen. Ergreifst du sie?

Horoskop: Mai sorgt für Veränderung – es warten kosmische Spannungen

Für die Geburtstagskinder zwischen dem 21. April und dem 20. Mai – also alle mit dem Sternzeichen Stier – wird es gleich Mitte des Monats spannend. Der Vollmond am 12. Mai steht im Zeichen des Skorpions – also genau gegenüber vom eigenen Sternzeichen. Das sorgt für ordentlich kosmische Spannung und bringt vieles ans Licht, was du vielleicht schon länger mit dir herumträgst.

Alte Gewohnheiten, Beziehungen oder Gedankenmuster, die dich eher bremsen als stärken, dürfen jetzt gehen. Was zunächst unbequem klingt, wird sich wie ein innerer Frühjahrsputz anfühlen – befreiend und notwendig. Und dein Horoskop ist sich sicher: Du wirst mit neuer Klarheit belohnt.

Doch damit nicht genug: Der Neumond am 27. Mai in den Zwillingen bringt frischen Wind und kreative Energie. Du spürst den Drang, dich mit neuen Menschen zu vernetzen, Ideen auszuprobieren oder Projekte zu starten, die du vielleicht bisher vor dir hergeschoben hast. Weg mit dem Sicherheitsdenken, her mit dem Mut zur Veränderung! Und wenn am 2. Mai auch noch Venus mit Neptun tanzt, wird’s romantisch. Vielleicht wartet die ganz große Liebe auf dich?

Skorpion: Liebe und Kreativität – Mai wird vieles verändern

Auch auf alle mit dem Sternzeichen Skorpion (24. Oktober – 22. November) warten zahlreiche Veränderungen. Der Vollmond am 12. Mai geht dir besonders nah – schließlich findet er in deinem eigenen Zeichen statt. Und das bedeutet: Alles, was du tief in dir vergraben hast, möchte jetzt gesehen – und losgelassen – werden: Es kann emotional werden, vielleicht auch schmerzhaft, aber solche Prozesse machen dich nur stärker.

Romantisch wird es auch für dich: Am 22. Mai steht Venus günstig zu Mars und bringt prickelnde Momente – in der Liebe, aber auch im kreativen Bereich. Alles, was du mit Herzblut tust, bekommt jetzt einen Extraschub Energie. Und der Neumond am 27. Mai schenkt dir Leichtigkeit und Lust auf Neues. Ob beruflich oder privat – es öffnen sich Türen, wenn du bereit bist, hindurchzugehen.

Eines ist klar: Für die Sternzeichen Stier und Skorpion wird der Mai ein Monat der Wahrheit, des Wandels und der Chancen. Bist du bereit, dich neu zu erfinden?