Horoskop: Vorsicht! Diesen Sternzeichen kannst du nicht vertrauen

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und für einige Menschen ist das der richtige Zeitpunkt, um mit neuen Vorsätzen in 2024 zu starten. Mehr Sport, gesünderes Essen und eine ausgeglichene Beziehung mit weniger Streit stehen für viele ganz oben auf der Liste. Doch diese Sternzeichen könnten laut Horoskop dem guten Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen.

Vertrauen ist die Grundlage einer funktionierenden Beziehung, doch nicht in jeder Partnerschaft ist dieses Attribut vertreten. Sei es aufgrund der eigenen Unsicherheiten, oder Lasten aus vergangenen Beziehungen – diese Sternzeichen sind in einer Partnerschaft besonders misstrauisch, sodass es schwer fällt ihnen zu vertrauen.

Horoskop: Diese Sternzeichen schrecken vor nichts zurück

Einige Menschen werden von ihrem Misstrauen so überrannt, dass sie auch vor dem Handy ihres Partners keinen Halt machen. Das heimliche Lesen von Textnachrichten und das Ausspionieren von Konversationen auf dem Smartphone des anderen sind eigentlich ein absolutes No-Go, gehören jedoch für viele zum Alltag dazu. Physic World hat zu dieser Thematik mit knapp 2.100 Menschen eine Studie durchgeführt, um Tierkreiszeichen herauszustellen, die vor einer Handy-Durchsuchung des Partners am wenigsten zurückschrecken. Auf Platz 3: Die sensiblen Fische.

Knapp 69 Prozent der befragten Fische gaben an, auch vor dem Handy ihres Partners keinen Halt zu machen. Doch da sind sich nicht die Einzigen. Krebse sind laut Horoskop für ihre starken emotionale Gefühle bekannt. Vertrauen und Misstrauen ist auch ein Thema in der Beziehung dieses Wasserzeichens, denn satte 71 Prozent der Krebse lesen heimlich die Nachrichten ihres Partners.

Auch die Löwen schrecken vor nichts zurück! Mit ihrer dominanten Art nehmen sich sogar 75 Prozent das Recht raus in ihrer Partnerschaft die Nachrichten des anderen zu lesen. Menschen, die mit diesen drei Sternzeichen eine Beziehung führen, sollten sich laut Horoskop also erstmal in Acht nehmen, denn das aufgebaute Vertrauen scheint nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit zu beruhen.