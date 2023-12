Horoskop: Kein Glück in der Liebe! Diese Sternzeichen bleiben leider auch im neuen Jahr Single

Wenn man sich mit irdischen Mitteln nicht mehr zu helfen weiß, suchen viele ihr Glück stattdessen in den Sternen. Horoskope erfreuen sich großer Beliebtheit. Wenn man weiß, was das eigene Sternzeichen für einen vorgesehen hat, kann man sich schließlich besser auf sein persönliches Schicksal vorbereiten.

Doch während viele hoffen, dass ihnen die Sterne wohlgesonnen sind und den großen Wurf in Liebe und Beruf voraussagen, können die Vorhersagen genauso gut auch negativ ausfallen.

+++ Horoskop: Bitteres Liebes-Aus! Diesen drei Sternzeichen droht heftiger Herzschmerz +++

So wie bei den folgenden drei Sternzeichen. Wer von ihnen sich nämlich nach Liebe und festen Beziehungen sehnt, muss damit rechnen, dass diese schmerzhafte Warterei noch eine ganze Weile so weitergeht.

Horoskop: 3 Sternzeichen in der Single-Falle

Widder: Unabhängig und abenteuerlusitg

Alles sieht danach aus, als ob du im Jahr 2024 Single bleibst – doch das muss keinesfalls etwas Schlimmes sein. Denn Widder legen von Natur aus einen großen Wert auf ihre persönliche Freiheit. Bevor sie sich in eine feste Partnerschaft begeben, sollten sie sich sowieso erst einmal zwanglos ausprobieren, um herauszufinden, was ihnen persönlich wichtig ist. Somit kann das Jahr 2024 auch ein äußerst spaßiges Jahr werden.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Zwillinge: Das Single-Leben genießen!

Ähnlich sieht es auch beim Sternzeichen Zwillinge aus. Neugierig, vielseitig und kontaktfreudig – ihre offene, charmante Art macht Zwillinge besonders beliebt. Ein großer Freundeskreis ist da keine Seltenheit. Selbst ohne festen Partner brauchen sich Zwillinge also keine Sorgen machen, eine längere Zeit einsam und allein zu sein. Soziale Kontakte hat man meist in Hülle und Fülle.

Aber auch in Sachen Liebe und Sexualität musst du auch hier nicht zurückstecken. Denn zur aufgeschlossenen Art der Zwillinge passt es perfekt, sich in neue, wilde Dating-Abenteuer zu stürzen. Na dann mal los!

Mehr News:

Schütze: Freiheit über alles

Die persönliche Freiheit ist das A und O für Schützen. Sie stürzen sich nicht Hals über Kopf in neue Partnerschaften – aus Sorge, sich zu schnell eingeengt zu fühlen. Auch hier ist das Single-Dasein im Jahr 2024 daher kein zwingender Nachteil.

Als Schütze legst du den persönlichen Fokus lieber darauf, als Mensch und Charakter zu wachsen. Die Partnersuche wird nicht aktiv verfolgt. Aber weil der Schütze sehr offen und lebensfroh daherkommt, kann es durchaus sein, dass man völlig unerwartet auf die große Liebe trifft – an dem Ort, an dem man am wenigsten damit rechnet. Aber den Sternen zufolge wird das zumindest im Jahr 2024 noch nicht der Fall sein.