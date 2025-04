Horoskop: Ausgerechnet jetzt! Ein Sternzeichen muss an Ostern vorsichtig sein

Während sich andere über die Feiertage entspannen können oder vielleicht sogar einem besonderen Menschen begegnen, muss sich ein Sternzeichen zurückhalten. Das Horoskop rät den Betroffenen zur Vorsicht. Und das ausgerechnet an Ostern.

Das Universum zeigt dem Sternzeichen jetzt auf, wo es in seinem Leben hakt. Es steht vor einer großen Veränderung. Ob du gemeint bist, erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop ermahnt Sternzeichen an Ostern zur Vorsicht

Ostern ist das Fest des Neubeginns, der Hoffnung und der christlichen Erlösung. Es beendet die Fastenzeit und endlich kann wieder ordentlich im Beisein der Familie geschlemmt werden. Ob bei einem bunten Frühstücksei oder einem leckeren Osterlamm können wir gemeinsam mit unseren Liebsten über die Feiertage entspannen.

Auch interessant: Horoskop: Schon im Frühling! Diesen Sternzeichen winkt ein Geldregen

Doch nicht so die Waage. Sie erlebt jetzt eine aufwühlende Zeit. Der Kosmos weist sie auf eine anstehende Veränderung an. Das Luftzeichen muss jetzt aufpassen: Es geht um die Beziehungen der Waage, aber auch um wichtige Entscheidungen, die mit Vorsicht gefällt werden müssen.

++ Und da ist es nicht das einzige: Horoskop: Vorsicht zu Ostern! Dieses eine Sternzeichen muss wachsam sein ++

Horoskop: Waage hat es jetzt nicht leicht

Es hat bereits mit dem Vollmond am 13. April im Zeichen der Waage begonnen und intensiviert sich noch zur beginnenden Rückläufigkeit von Merkur, dem Herrscherplaneten des Sternzeichens, zum 21. April. Die Waage merkt einfach: Da stimmt irgendwas nicht mehr. Irgendwas oder irgendwer saugt dem Luftzeichen die Energie ab. So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen.

Das Sternzeichen muss sich jetzt über einiges im Klaren werden. Die Zeit der Unentschlossenheit ist vorbei. Die Waage sollte nun in Ruhe reflektieren und ehrlich zu sich selbst sein. Vielleicht ist es ein Verhaltensmuster, auch eine Person in ihrem Leben, die ihr die Energie raubt und einfach nicht mehr in ihr Leben passt. Doch sollte die Waage jetzt nicht Hals über Kopf die Person aus ihrem Leben werfen, sondern das Gespräch suchen. Womöglich lässt sich die Situation ja noch kitten.