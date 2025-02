Horoskop: Diese Sternzeichen erwartet am Valentinstag ein kosmisches Date

Am Freitag (14. Februar) steht der Valentinstag an. Dann sieht man wieder verliebte Paare durch die Parks flanieren oder bei leckerem Essen und romantischem Kerzenschein in Restaurants dinieren. Es ist ein Tag für Paare, Verliebte, aber auch für Singles, die sich auf ein aufregendes Date freuen können.

Denn das könnte laut Horoskop nun anstehen – zumindest für manche. Für andere hat der Valentinstag allerdings etwas anderes in petto. Denn jeder zelebriert diesen Tag etwas anders.

Horoskop zum Valentinstag 2025

Mit der Sonne im Wassermann stehen am Valentinstag vor allem Freiheit, Freundschaft und individuelle Verbindungen auf dem Plan. Es könnte also ein etwas unkonventioneller Tag werden. Statt klassischer Romantik lädt der Freitag dazu ein, mal etwas Verrücktes zu tun. Zusammen mit der Venus im Steinbock verleiht dem Ganzen allerdings etwas Geerdetes. Die Sternzeichen wollen sich an diesem Tag eben Mühe geben und ihrem Liebsten zeigen, was er ihnen bedeutet.

Diesen Valentinstag geht es darum, eine gute Balance zwischen diesen unterschiedlichen Energien herzustellen. So sollten die Sternzeichen damit umgehen:

Widder: Sei mutig und nimm‘ dir etwas Außergewöhnliches vor. Sei spontan und nimm Einladungen an. Womöglich wartet das große Herzklopfen auf dich.

Stier: Plane etwas Romantisches, was dir und deinem Liebsten wirklich etwas bedeutet. Bist du Single? Dann könnte dir dieser Tag vor Augen führen, dass dir Qualität gegenüber Quantität in einer Beziehung lieber ist.

Zwillinge: Schreibe deinem Partner einen Liebesbrief und plane ein gemeinsames Erlebnis. Als Single kommt dir deine kommunikative Art zugute. Du könntest die ganze Nacht durch flirten. Wenn du offen für neue Kontakte bleibst, könnte aus einem interessanten Gespräch auch mehr werden.

Krebs: Keine großen Worte und Gesten, sondern echte liebevolle Vertrautheit und Geborgenheit sind dir an diesem Valentinstag wichtig. Also pflege die dir liebgewonnenen Rituale zu Hause mit deinem Partner. Singles sollten sich an diesem Tag mit Menschen umgeben, die ihre sensible Seite respektieren.

Löwe: Sei mutig, sorge für etwas Drama und lass deine Ausstrahlung auf dein Gegenüber wirken – egal ob als Single bei einem Date oder in einer Partnerschaft. Singles sollten an diesem Tag etwas in einer Gruppe unternehmen.

Jungfrau: Keine große Show, sondern Bedeutsamkeit. Schmiede am Valentinstag Zukunftspläne mit deiner besseren Hälfte oder macht etwas ganz Alltägliches, was ihr beide liebt. Singles könnten an diesem Tag bei der Ausübung eines Hobbys oder sogar auf der Arbeit auf jemand Besonderes treffen.

Waage: Du schwebst am Valentinstag im siebten Himmel und sehnst dich nach authentischen und romantischen Momenten zu zweit. Mit einer Liebesnotiz oder einer selbst gebastelten Playlist kannst du für zärtliche Zweisamkeit sorgen.

Skorpion: Du willst echte Gefühle und keine Oberflächlichkeit, tiefe Gespräche und keinen Smalltalk. Wenn du dein Innerstes mit jemandem Teilst, dem du vertraust, könnte das der Liebe Tor und Tür öffnen. Auch als Single könnte sich bei einem ersten Gespräch eine tiefere Chemie offenbaren.

Schütze: Du möchtest am Valentinstag Spaß haben und etwas Neues erleben. Dann gehe ungewöhnlichen Ideen nach. Entdecke deine wilde Seite, womöglich findest du so auch jemand neues an deiner.

Steinbock: Bodenständigkeit ist deine Attitüde. Am Valentinstag erinnerst du dich an all die kleinen Dinge, die du an deinem Partner so sehr magst. Und mit alltäglichen Gesten kannst du das Herz deines Liebsten zum Klopfen bringen. Als Single solltest du selbstbewusst auftreten und deutlich machen, was du in einer Beziehung suchst.

Auf manche wartet ein spannendes Date mit ihrem Traumpartner, auf andere ein kosmisches Date mit ihrem Selbst. Wie auch immer: Dieser Valentinstag wird etwas ganz Besonderes! Das bekommen alle Sternzeichen zu spüren.