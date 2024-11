Horoskop: Irre Wende steht bevor – drei Sternzeichen müssen ihr Leben umkrempeln

Damit hätten diese drei Sternzeichen wohl nicht gerechnet. Noch bis Ende des Jahres wird sich ihre komplette Welt auf links drehen. Ihr Leben wird eine unerwartete Wendung nehmen, deutet das Horoskop nun an.

Grund dafür ist der Planet Uranus, der im Stier steht und sie antreibt, einen anderen Weg einzuschlagen. Laut Horoskop gibt ihnen dieser Anreiz neue Kraft und verhilft ihnen, neue Ziele für sich zu finden und anzustreben.

Horoskop: Uranus krempelt ihr Leben um

Manchmal läuft es im Leben nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Und die Ziele, die man so lange verfolgt hat, rücken in immer weitere Ferne. In solchen Momenten kann es helfen, sich neu zu orientieren. Vielleicht ist der Weg, den man bisher gegangen ist, längst nicht mehr der richtige. Vielleicht hat man sich in der Zwischenzeit derart verändert, dass die alten Ziele nicht mehr zu einem passen.

Dieses Gefühl dürften in diesem Jahr einige empfinden. Drei Sternzeichen kommt daher passend der Uranus zu Hilfe. Die Energie, die er durch seinen Standpunkt am Himmel im Sternzeichen Stier sammelt, gibt er bereitwillig an die Sternzeichen ab. Eines davon ist zum Beispiel der Skorpion.

Horoskop: Uranus hilft in Job-Dingen

Der Skorpion setzt jetzt alles auf einen Neuanfang im Beruf. Uranus verschafft ihm den nötigen Mut, um sich zusammenzureißen und endlich Bewerbungen rauszuschicken. Schon so lange sehnt sich der Skorpion nach einer neuen Chance. Jetzt ist es endlich soweit für das Wasserzeichen. Auch Steinböcke machen in Job-Dingen Fortschritte und werden im Herbst durch Uranus ermutigt, den nächsten Karriereschritt zu vollziehen. So wird das Erdzeichen auf Dauer glücklicher und erfüllter am Arbeitsplatz sein.

An so etwas kann der Löwe zurzeit allerdings nicht denken. Das Sternzeichen befindet sich mitten in einer schweren Beziehungskrise, fühlt sich in seiner Partnerschaft unwohl und das schon seit Langem. Doch wird die Energie von Uranus diese Beziehung nun positiv beeinflussen. Womöglich ergibt sich schon schnell eine Lösung für die Probleme.