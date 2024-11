Horoskop: Drei Sternzeichen wurden mies betrogen – jetzt kommt alles ans Licht

Betrogen und verraten – so möchte sich natürlich niemand fühlen. Zum Glück können dir dein Horoskop und die Sternen dabei helfend zur Seite stehen.

Zumindest drei Sternzeichen lassen sich nicht so leicht hinters Licht führen. Sie decken in der kommenden Zeit einen fiesen Verrat in ihrem Leben auf – besser als jeder Lügendetektor!

Horoskop: Diese drei Sternzeichen decken große Lüge auf

Man kann auf viele Weisen hintergangen werden, ob in Geldangelegenheiten, in einer Beziehung oder von einem guten Freund. Mit etwas Pech, wird man es niemals erfahren. Doch drei Sternzeichen sind laut Horoskop echt auf der Hut. Sie decken jetzt einen miesen Verrat auf. Und das mit Hilfe von Neptun. Denn dieser Planet steht wie kein anderer für Täuschungen und Illusionen. Daher ist er an dieser Stelle eine echte Hilfe.

Doch wer gehört zu den betrogenen Sternzeichen? Zuerst haben wir hier den Skorpion. Er ist von Haus aus bereits mit einer guten Intuition gesegnet. Und mit etwas kosmischer Unterstützung wird ihm schnell klar, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Noch im November deckt er daher eine finanzielle Lüge in der Partnerschaft auf. Auch das kann ordentlich wehtun.

Auch Wassermann und Widder wurden hintergangen

Und auch die Wassermänner spüren derzeit negative Energien um sich herum. In den nächsten Wochen wird das immer deutlicher. Und leider betrifft es eine enge Freundschaft. Dieser Mensch verbreitet tatsächlich gemeine Lügen über den Wassermann. Doch dieser kommt dem Lügner schon bald auf die Spur.

Falls du laut Horoskop zu den Widdern gehörst, möchtest du es zwar am liebsten verdrängen. Aber auch du musst dich bald der Wahrheit stellen. Zu deinem eigenen Wohl. Spätestens im Dezember kommt es raus: Der Widder wurde von seinem Partner oder seiner Partnerin betrogen. Wie furchtbar!

