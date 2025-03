Horoskop: Geld, Liebe und Beruf – diese vier Sternzeichen surfen auf der Glückswelle

Das Horoskop verspricht für einige Sternzeichen im März eine hervorragende Zeit. Gleich mehrere Planeten sorgen dafür, dass vor allem vier davon geradezu von Glück überrollt werden. Aber auch Leidenschaft und Liebe kommen nicht zu kurz. Ist dein Sternzeichen auch dabei?

Die Konstellation aus Venus und Mars verspricht im März besonders viel Liebe, Merkur hingegen wird die vier Sternzeichen auf ihrer beruflichen Bahn nach vorne bringen. Egal ob eine Überraschung im Privaten, eine neue Liebelei, Glück im Job oder einen finanziellen Boost – diese vier Sternzeichen erleben im März-Horoskop einen Aufschwung und profitieren in vielerlei Hinsicht.

Diese vier Sternzeichen erleben ein Hoch

Von diesem besonderen Boost profitieren zum einen die Stiere. Dank des Liebesplaneten Venus fühlen sich Stier-Geborene in ihrer Partnerschaft besonders wohl und angekommen. Aber auch Singles kommen nicht zu kurz: Sie erleben eine intensive Zeit. Doch nicht nur im Liebesleben läuft es für Stiere rund – auch beruflich profitieren sie von der Sterne-Konstellation im März. Merkur sorgt dafür, dass kluge Entscheidungen für Anerkennung und einer möglichen Gehaltserhöhung verantwortlich sind. Das Universum hält einige Hinweise für dich bereit, halte nach diesen Ausschau.

Doch auch die Löwen-Geborene stehen im März-Horoskop im Mittelpunkt, denn Mars verleiht ihnen besonders viel Energie und Durchsetzungsvermögen. Das zahlt sich für den Löwen vor allem im Job aus. Mit besonders viel Tatendrang schafft er so einige Herausforderungen und kann sich so auf der Karriereleiter weiter nach oben arbeiten. In Sachen Liebe sieht es ähnlich dynamisch aus. Das Sternzeichen Löwe erlebt eine aufregende Zeit voller Leidenschaft und Nähe. Singles profitieren ebenfalls von diesem Auf.

Schütze und Fische in ihrem Highlight-Monat

Schütze erleben im März einen besonders inspirierenden Monat – das Horoskop verspricht für sie viel Glück und neue Chancen. Steht eine größere Reise an? Hier könntest du von einer schönen Weiterentwicklungsmöglichkeit profitieren. Auch beruflich geht es voran. In Sachen Liebe ist das Glück ebenfalls auf deiner Seite: Singles treffen viele neue Menschen, Paare intensivieren ihre Zeit.

Im März darf sich das Sternzeichen Fische auf eine magische Zeit freuen, denn in diesem Monat steht die Sonne in deinem Zeichen und stärkt dich mit viel Selbstvertrauen. Die Liebe hat viele romantische Überraschungen für Fische-Geboren parat. Steht vielleicht sogar eine tiefgehende Beziehung bevor? Im Beruf hilft Fische der Kommunikations-Planet Merkur die richtigen Worte zu finden und wertvolle Kontakte zu pflegen. Auch finanziell tut sich einiges – sei da immer offen und lass dich vor allem von deiner Intuition leiten.