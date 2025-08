Horoskop sieht günstige Mond-Planeten-Stellung vor! SIE sind im August topfit

Glück, Liebe, Erfolg oder einfach nur Ruhe? Viele Menschen wünschen sich im August unterschiedliche Dinge – kein Wunder, dass manche auch einen Blick ins Horoskop werfen und nach dem Rat der Sterne fragen.

Und nun steht es schwarz auf weiß: Diese drei Sternzeichen haben im August besonders an bestimmten Tagen Glück …

August 2025: Glück für Zwillinge und Stier – besonders an diesen Tagen

Der August hält für dich, lieber Zwilling (21. Mai – 21. Juni), aufregende Zeiten bereit, die von Wandel und intensiver Energie geprägt sind, so steht es jetzt im Horoskop. Uranus, dein Planet der Überraschungen, verweilt nämlich den gesamten Monat in deinem Zeichen und schenkt dir neue Impulse (>> hier gibts mehr Infos).

Und während die erste Hälfte durch den rückläufigen Merkur einige Herausforderungen bringt, öffnet sich ab dem 8. August ein Fenster für innere Stärke und mentale Klarheit. Außerdem kannst du dank der heilenden Mondaspekte mit frischem Mut und mentaler Klarheit nach vorne blicken.

Auch in der Welt des Sternzeichens Stier (20. April – 20. Mai) sorgt der August für reichlich Bewegung: Gesundheit und Karriere stehen dabei im Fokus – dazu fordert dich Merkur auf, eingefahrene Gewohnheiten zu hinterfragen ( >> hier gibts mehr Infos). Die Tage um den 14. und 21. August sind dabei wie kleine Sternengeschenke, die dir Wohlbefinden und frische Kraft schenken. Vor allem die positive Konstellation von Mond und Saturn sorgt für starke gesundheitliche Veränderungen.

Zeit für Regeneration – Sterne geben dir hier kosmische Kraft

Und wenn du, lieber Löwe (23. Juli – 23. August), dich in diesem August umschaust, erkennst du: Die Sonne steht in voller Kraft hinter dir ( >>> wir berichteten). Mit ihrer Kraft erfüllt sie dich mit Energie, Charisma und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein – und zwar bis zum 22. August. Am 10. und 18. August lädt dich das Universum ein, dir Zeit für Regeneration und Fitness zu nehmen.

Die Sterne geben dir also den perfekten Schub, um ambitionierte Pläne umzusetzen und dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten. Dies wird dein Monat, um zu glänzen!

Der August 2025 bringt dir also gute Chancen für Glück und Gesundheit. Nutze die Zeit, um Energie zu tanken und gestärkt in die Zukunft zu starten. So kannst du wohl auch frisch im September durchstarten …