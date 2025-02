Horoskop: Jetzt wird’s heiß! 3 Sternzeichen erleben einen Monat voller Leidenschaft

Der Februar wird laut Horoskop ein Monat voller Romantik, Feuer und Abenteuer. Zwischen überraschenden Begegnungen, heißen Flirts und plötzlichen intensiven Gefühlen ist wirklich alles möglich. Grund dafür ist der Eintritt der Venus in das Sternzeichen Widder.

Am 4. Februar taucht der Planet, der für Liebe und Sinnlichkeit steht, in das feurige und impulsive Sternzeichen ein. Die daraus resultierende Energie spüren im Besonderen drei Sternzeichen. Ob auch du darunter bist? Das erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop verspricht Monat voller Leidenschaft

Ein Monat voller Leidenschaft, erotischer Energie und Herzklopfen – dieses Versprechen dürfte das Interesse aller Sternzeichen wecken. Doch nur drei können sich jetzt über diese romantische Entwicklung in ihrem Leben freuen. Dass der Widder darunter ist, überrascht nur wenig. Denn die Venus steht im Februar schließlich in seinem Zeichen.

Das macht das Feuerzeichen unwiderstehlich. Mit ihrer direkten, mutigen Art werden sie zum Magneten für leidenschaftliche Begegnungen. Widder machen jetzt eher den ersten Schritt und stecken andere mit ihrer Energie an. Singles können sich auf heiße Dates freuen und Vergebene auf ein erneutes Aufleben der Leidenschaft in ihrer Beziehung.

Horoskop: Venus im Widder stärkt Feuerzeichen

Ein anderes Feuerzeichen kann ebenfalls von der Widder-Venus-Energie profitieren. Mit Charisma und Selbstbewusstsein gesegnet, steht der Löwe im Februar oft im Mittelpunkt. Ihre Ausstrahlung wird von wirklich jedem bemerkt und bewundert. Löwen können sich daher vor Avancen kaum noch retten. Sie wissen, wie sie anderen den Kopf verdrehen können. Das sollten sie nicht nur bei ihrem Single-Game, sondern auch in ihrer Beziehung einsetzen.

Als drittes Feuerzeichen im Bunde öffnet sich der Schütze im Februar mehr als er es sonst für möglich gehalten hätte. Er geht gerne neue Erfahrungen ein und könnte sogar eine leidenschaftliche Romanze beginnen. Es ist Herzklopfen angesagt! Schützen wissen jetzt, andere zu begeistern. So könnten sie auch auf jemanden treffen, der ihre Interessen teilt.