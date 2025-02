Horoskop warnt vor Herzschmerz! Bei diesen Sternzeichen kommt es zur Trennung

Es dauert nicht mehr lang und der Frühling steht endlich wieder vor der Tür. Doch obwohl in dieser Jahreszeit eigentlich die Frühlingsgefühle sprießen sollten, kommt es für ein paar Sternzeichen ganz anders.

Laut aktuellem Horoskop droht nämlich insgesamt drei Sternzeichen schon in wenigen Wochen eine bittere Liebeswende – im schlimmsten Fall bleibt sogar nur noch eine Trennung.

Horoskop: Diese Sternzeichen hinterfragen ihre Beziehung

Im Fokus des traurigen Liebes-Horoskops steht unter anderem der Löwe (23. Juli bis 23. August). Im März steht das Sternzeichen unter dem Einfluss von Saturn, der für eine ernste und nachdenkliche Stimmung sorgt. Löwen hinterfragen deshalb ihre Beziehungen, sind vielleicht nicht mehr ganz so Feuer und Flamme für das Gegenüber wie früher. Die Energie von Saturn sollte in den Märztagen dafür genutzt werden, um für sich selbst Klarheit zu erlangen und ehrlich zu sich selbst – und zu dem Partner – zu sein.

Auch Wassermann-Geborene (21. Januar bis 19. Februar) könnten zunehmend unzufrieden in ihrer Beziehung sein. Der Freiheitsdrang der Sternzeichen könnte immer mehr für Unruhe sorgen. Das liegt am Herrscherplanet Uranus, der im März in Opposition zu Venus, dem Planenten der Liebe und Harmonie, steht.

In der Folge fühlen sich Wassermänner in ihrer Beziehung eingeengter als sonst und fordern mehr Unabhängigkeit – das kann zu Konflikten mit dem Partner führen, weil der sich vernachlässigt fühlen könnte.

Horoskop bringt Beziehungen ins Wanken

Konflikte könnte es ebenfalls in den Partnerschaften der Jungfrauen (24. August bis 23. September) geben. Das Sternzeichen hat hohe Ansprüche an sich selbst und die Beziehung, die dieser im März zum Verhängnis werden könnten. Jungfrauen tendieren dazu, alles zu analysieren und zu kritisieren, was zu Spannungen mit dem Partner führen könnte.

Ob es dann wirklich zur Trennung kommen muss, müssen wohl beide Parteien gemeinsam entscheiden. Das gilt für alle genannten Sternzeichen.