Horoskop: Hier ist der Ärger vorprogrammiert – drei Sternzeichen müssen sich jetzt in Acht nehmen

In den sich ständig verändernden Sternen-Konstellationen suchen viele Menschen nach Zeichen, die ihnen Orientierung im Alltag bieten. Das Horoskop als Wegweiser erfreut sich – trotz aller wissenschaftlichen Skepsis – großer Beliebtheit.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Hinweisen, die Unruhe und Konflikte signalisieren. Der September erscheint gemäß astrologischer Deutung für drei Sternzeichen in einem ungünstigen Licht. Das Horoskop lässt deutlich erkennen, dass ihnen Ärger bevorsteht.

Horoskop sagt Konflikte im September voraus

Für Menschen des Sternzeichens Widder ist das Horoskop für September eindeutig: Berufliche Turbulenzen sind an der Tagesordnung. Mars gießt Öl ins Feuer des bereits impulsiven Charakters. Das Horoskop warnt vor Konflikten mit Mitarbeitern oder Vorgesetzten, denn Unzufriedenheit kann leicht in Streit umschlagen. Die Sterne empfehlen: Kommunikation statt Konfrontation – Zusammenarbeit statt Dominanz. Um Ärger abzuwenden, könnte es förderlich sein, sich in Meditation oder Atemübungen zu üben und so den emotionalen Kompass zu kalibrieren.

Das sensibel veranlagte Sternzeichen Krebs sieht sich ebenfalls konfrontiert mit einem stürmischen Horoskop. In Liebe und Partnerschaft drohen unter dem Einfluss von Venus und Merkur Missverständnisse. Die Gefahr, dass alte emotionale Verletzungen wieder aufbrechen könnten, ist groß und Eifersucht eine mögliche Begleiterscheinung. Klare Kommunikation ist hier der Schlüssel, um Ärger zu umschiffen. Das offene Zeigen von Gefühlen und die Bereitschaft, auf den Partner einzugehen, ohne Anschuldigungen zu erheben, könnten ein wirksames Gegenmittel sein.

Sternzeichen Waage: Auch mal „nein“ sagen

Last but not least warnt das Horoskop die Waagen, sich auf Ärger im Freundeskreis einzustellen. Hier sagt das Horoskop für September Konflikte und Meinungsverschiedenheiten voraus. Waagen, sonst so friedliebend, müssen sich besondere Mühe geben, dem Ärger elegant zu begegnen, indem sie diplomatisches Geschick mit Offenheit kombinieren. Das Horoskop rät: konstruktive Dialoge führen und bereit sein, Kritik zu akzeptieren, ohne die eigenen Prinzipien über Bord zu werfen. „Nein“ zu sagen und klare Grenzen zu ziehen, ist manchmal der beste Weg, um Ärger zu vermeiden.

Ob man den Sternen Glauben schenkt oder nicht: Der September scheint zumindest für die genannten Sternzeichen eine Zeit zu sein, in der ein wenig Vorsicht und eine Extraportion Geduld angebracht sein könnten.