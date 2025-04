Horoskop: Favoriten der Sterne! Mai wird IHR Glücksmonat

Sie sind die Favoriten des Universums! Im Mai können sich drei Sternzeichen auf eine wunderbare Zeit freuen, denn das Horoskop sagt ihnen großes Glück voraus. Jetzt stehen sie im Rampenlicht der Sterne und erleben Glücksmomente in allen Bereichen ihres Lebens.

Ob im Beruf, der Liebe oder im Alltag – das Leben der drei Sternzeichen legt jetzt eine glatte Wendung hin. Bei ihnen läuft es im Mai einfach wie am Schnürchen. Ob auch du dazugehörst, erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Stier im Mai im Liebesglück

Die Planeten sind auf ihrer Seite, ganz besonders beim Stier. Denn sein Herrscherplanet Venus hat seine Rückläufigkeit seit dem 13. April beendet und ist jetzt wieder mit voller Kraft für sein Sternzeichen da. Eine Erleichterung für den Stier – im wahrsten Sinne. Leichtigkeit in der Liebe ist die Folge, Harmonie in der Beziehung. Jetzt hat das Erdzeichen auch wieder den Kopf frei für tiefer gehende Gespräche.

Aber auch für Singles hält der Mai so seine Überraschungen parat. Aufregende Begegnungen stehen an. Und auch im Job winken Chancen. Kreativität und Ideenreichtum werden sich auch finanziell niederschlagen.

Horoskop: Löwe und Fische werde kreativ

Für den Löwen läuft es privat und im Beruf einfach nur fantastisch. Das Universum fördert deine Projekte und lässt deine Kreativität nur so fließen. Im Mai stehst du im Mittelpunkt. Neue Kontakte werden geknüpft und auch in den bereits bestehenden Beziehung läuft alles wie am Schnürchen – dank der Unterstützung von Mars und Saturn.

Frischer Wind weht auch im Leben der Fische. Sie brauchen etwas Neues, wollen sich entfalten. Zum Glück steht Saturn schon mit der richtigen Portion Innovation bereit. Fische sollten nun alte Verhaltensmuster durchbrechen und Platz für frische Ideen bereiten. Denn im Beruflichen wie im Privaten dürften sich schon bald Chancen ergeben. Auch in der Liebe: Denn eine neue Person könnte im Mai in dein Leben treten und diesem eine rasche Wendung verpassen.