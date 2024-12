Horoskop: An Silvester! 3 Sternzeichen bekommen einen unvergesslichen Antrag

Einen Moment für die Ewigkeit – den erleben drei Sternzeichen genau an Silvester. Zum Jahreswechsel erhalten sie den wohl romantischsten Antrag, den man sich vorstellen kann.

Ihre Liebsten haben sich diesen besonderen Tag ausgesucht, um den Sternzeichen gegenüber ihre bedingungslose Liebe zu erklären und ihnen die wohl wichtigste Frage in ihrem gemeinsamen Leben zu stellen: Willst du mich heiraten? Ob auch du diese Frage an Silvester gestellt bekommst, erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop verspricht Antrag zu Silvester

Drei Sternzeichen bekommen genau an Silvester einen unvergleichlichen Antrag von ihren Liebsten. Das wird ein ganz besonderer Moment, der nicht nur ihr Herz höherschlagen lassen wird, sondern auch ihr ganzes Leben zu verändern droht. Natürlich in eine schöne Richtung, wenn sie „Ja“ sagen.

Auch interessant: Horoskop: Merry Christmas! Diese Sternzeichen erleben ein echtes Weihnachtswunder

Ob im Kreis der Liebsten oder während eines romantischen Augenblicks zu zweit – mit einem Verlobungsring am Finger können sich drei Sternzeichen gleich so richtig auf das neue Jahr freuen. An diesem Tag geben sie sich ein bedeutsames Versprechen.

Horoskop: Diese Sternzeichen verloben sich

Der bodenständige, aber durchaus sinnliche Stier erhält an Silvester einen sagenhaft romantischen Antrag. Sein Partner sucht sich das Feuerwerk als bombastischen Moment für die große Frage aus. Ein absolutes Highlight für den Stier. Auch der Löwe hofft auf eine derart große Geste – und wird erhört. An Silvester steht er im Mittelpunkt einer glamourösen Party und bekommt einen Antrag mit viel Stil und dem richtigen Schuss Drama.

Etwas ruhiger, dafür nicht weniger romantisch, wird der Antrag für Fische ablaufen. Sie erleben einen magischen Moment mit ihrem Partner. Entweder bei einem klassischen Candle-Light-Dinner oder bei einem Spaziergang entlang eines verschneiten Sees. Für Fische wird es ein unvergleichlicher Augenblick, der ewig zu wehren scheint. Bleibt nur noch die Antwort auf die alles entscheidende Frage: Ja oder Nein?