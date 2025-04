Horoskop: Beförderung oder Kündigung? Diese Sternzeichen müssen im Job genau aufpassen

Die Sterne verheißen für einige Sternzeichen eine aufregende Zeit. Damit ist aber nicht das Liebesleben oder der Familienzuwachs gemeint – sondern vielmehr der Job. Und jetzt ist es in Stein gemeißelt – oder besser gesagt ins Horoskop: Gleich 4 Sternzeichen müssen jetzt ordentlich aufpassen.

Möglicherweise geht es um deinen Beruf: Winkt dir die große Beförderung oder erwartet dich die Kündigung?

Horoskop: Widder & Zwilling – Veränderungen stehen vor der Tür

Widder-Kinder (21. März – 19. April) aufgepasst! Der Mai könnte dein Monat der großen Entscheidungen werden. Du bist bekannt für deinen unerschütterlichen Drang nach Fortschritt und deine Entschlossenheit – und genau diese Eigenschaften bringen dir jetzt mächtig viel Energie. Mars, dein Herrscherplanet, schenkt dir die nötige Power, um endlich den Schritt zu wagen, den du schon lange in Erwägung ziehst.

Die Sterne prophezeien, dass du in diesem Monat nicht nur an eine Veränderung denkst, sondern sie aktiv herbeiführst! Ob du deinen Job wechseln oder dich sogar auf eine höhere Position hieven lässt – jetzt ist die Zeit, um beruflich neu durchzustarten. Bist du bereit, dich von alten Fesseln zu befreien und neue Abenteuer zu erleben?

Auch die Geburtstagskinder zwischen dem 21. Mai und 21. Juni müssen wachsam sein. Immerhin bringt der Mai den Personen mit dem Sternzeichen Zwillinge Klarheit – und das in einer Form, die du so nicht erwartet hast! Die Planeten werfen einen besonderen Blick auf deine berufliche Situation und es wird dir plötzlich völlig klar, dass du eine neue Richtung einschlagen musst.

Laut deinem Horoskop wirst du jetzt den Mut finden, einen großen Schritt zu wagen. Mit der Unterstützung der Mondknotenachse und Neptun bekommst du den Impuls, endlich die berufliche Richtung einzuschlagen, die mehr mit deinen wahren Leidenschaften übereinstimmt. Vielleicht wagst du den Sprung in die Selbstständigkeit oder findest eine andere berufliche Bestimmung, die dein Herz höherschlagen lässt.

Jungfrau und Schütze: Die Sterne sind sich sicher – große Chancen warten auf dich

Auch die Geburtstagskinder zwischen dem 24. August und 23. September, also diejenigen mit dem Sternzeichen Jungfrau, lieben es, Veränderungen mit Bedacht und Organisation anzugehen. Und bald bietet sich dir eine Gelegenheit, die du nicht einfach ablehnen kannst. Dein Herrscherplanet Merkur sorgt nämlich dafür, dass du mit scharfsinnigem Blick die Vor- und Nachteile einer beruflichen Veränderung abwägen kannst.

Und wer sich schon länger in einer langweiligen Routine gefangen fühlte, könnte ab Mai eine neue Chance entdecken. Vielleicht eine Position, die dir mehr Abwechslung und kreative Herausforderungen bietet? Besonders im Bereich Organisation, Kommunikation oder Gesundheit könnten sich Möglichkeiten auftun, die dir nicht nur beruflich, sondern auch persönlich mehr Erfüllung bringen. Bereit, die berufliche Bühne neu zu gestalten? Du hast alles, was du dafür brauchst!

Auch für die Personen mit dem Sternzeichen Schütze (23. November – 21. Dezember) gibt es bald keine Ausreden mehr. Die Sterne, angeführt von Jupiter und Uranus, bringen im Mai plötzlich Veränderungen, die anfangs wie ein Chaos wirken könnten, aber langfristig zu einem echten Erfolg führen werden. Besonders in den Bereichen Reisen, Bildung oder Medien könnten sich für dich spannende neue Wege auftun.

Du hast vielleicht schon länger darüber nachgedacht, dich weiterzubilden oder ins Ausland zu gehen? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um all deine Träume zu verwirklichen und beruflich neue Abenteuer zu erleben.

Ob du nun als Widder mutig neue Wege gehst, als Zwilling deine wahre Berufung findest, als Jungfrau strukturiert die nächste Karriere-Ebene erreichst oder als Schütze in ein Abenteuer aufbrichst – die Sterne bieten dir die perfekte Bühne für einen Neustart. Also schnall dich an, der berufliche Aufbruch steht bevor!