Horoskop: Kein Partner? Kein Problem! Diese Sternzeichen kosten Single-Leben voll aus

Die einen können nicht gut allein sein, die anderen lieben es. Wie immer, wenn man einen Blick in das Horoskop wirft, offenbaren sich die Charaktereigenschaften der einzelnen Sternzeichen. Da gibt es die extrem geselligen, liebesbedürftigen und die Einzelgänger, die eine lockere Bekanntschaft einer ernsthaften Beziehung vorziehen. Die einen verbringen das Wochenende am liebsten mit dem Partner auf der Couch, die anderen ziehen mit Freunden durch die Straßen.

+++ Kreuzfahrt: Irre, was nachts an Bord abgeht – „Adults only“ +++

Diese Charaktereigenschaften der Sternzeichen sagen auch etwas über das Beziehungsbedürfnis aus. Denn während die einen eine funktionierende Liebesbeziehung brauchen, um glücklich zu sein, sind andere auch ohne Partner zufrieden!

Horoskop: Diese Sternzeichen sind gern Single

Nicht jeder braucht eine Partnerschaft, um im Leben glücklich zu sein. Folgende Sternzeichen kommen laut Horoskop besonders gut ohne Partnerschaft aus. Da sind zum einen die Zwillinge. Sie sind besonders kontaktfreudig, können oft nicht lange an einem Ort bleiben und blühen in Gesellschaft erst richtig auf. Nur einen festen Partner zu haben, das ist für sie nicht zwingend nötig. Nicht umsonst gelten sie als sehr sprunghaft und langweilen sich in festen Partnerschaften schnell. Gelegentliche Abenteuer reizen viele Zwillinge mehr als die Aussicht auf die Liebe des Lebens.

+++ Horoskop: Neue Jahreszeit bringt Wende – diese Sternzeichen können sich auf den Herbst freuen +++

Auch der Wassermann hat Eigenschaften, die für ein Leben ohne Partnerschaft ideal sind. Sie sind Freigeister, die sich gerne entfalten und kompromisslos ihren eigenen Weg gehen. Wassermänner sind freiheitsliebend, unabhängig und unkonventionell, und so ist es kaum verwunderlich, dass dieses Sternzeichen auch gerne allein ist. Schließlich gilt dieses Sternzeichen auch als Charmeur, das sich gerne auf einen Flirt einlässt.

Nicht minder freiheitsliebend und unabhängig sind die Schützen, die vom Glücksplaneten Jupiter beherrscht werden, was zu einem echten Optimismus führen kann. Durch seine fröhliche und soziale Art kommt er in der Gruppe gut an und liebt die Geselligkeit. Der Schütze bindet sich jedoch nur ungern, aus Angst, eingeengt oder abhängig zu werden.

Mit der richtigen Person ist natürlich alles möglich. Aber diese drei Sternzeichen kommen aufgrund ihrer Eigenschaften auch als Single sehr gut zurecht!