Horoskop: 180-Grad-Wende! Diese drei Sternzeichen krempeln ihr Leben komplett um

Die Zeit ist gekommen: Für drei Sternzeichen ebnet das Horoskop jetzt den Weg in ein völlig neues Leben. Und das läuft reibungslos ab – dank Pluto. Der Planet wird zum Ende des Jahres in das Zeichen Wassermann wechseln und so einige Veränderungen anstoßen. Und die werden längerfristig halten, bleibt Pluto doch die nächsten 20 Jahre im Wassermann.

Bis zum Ende des Jahres werden drei Sternzeichen von seiner Energie erfüllt und inspiriert, ihr Leben völlig zu verändern. Sie profitieren nachhaltig von der Energie, die Plutos Wanderung mit sich bringt. Gehörst auch du dazu? Das erfährst du hier im Horoskop.

Horoskop: Pluto bringt dein Leben in Schwung

Am 19. November geht der Planet Pluto in das Zeichen Wassermann über und bringt damit so einige Veränderungen mit sich. So steht der Planet jeher schon für Wandlung und Neuanfänge, doch in diesem Fall besonders. Das kann das Leben einiger Sternzeichen komplett auf den Kopf stellen. Sie fassen jetzt den Mut und treffen lebensverändernde Entscheidungen. Danach wird nichts mehr wie vorher sein.

Dazu gehört auch das Sternzeichen Zwilling. Zwillinge können sich nun auf Veränderungen im Beruf gefasst machen, sollten sie sich für einen Neuanfang entscheiden. Ein neuer Job könnte das Luftzeichen beflügeln. Und die Erfolgsaussichten? Die sind enorm. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel.

Horoskop: Veränderungen stehen an

Auch die Jungfrau spürt den Einfluss Plutos, der dem Erdzeichen die Augen öffnet – vor allem in Liebesdingen. Lang gehegte Zweifel an den Gefühlen des Partners oder der Partnerin manifestieren sich. Jetzt sollte das Sternzeichen dringend ein ernstes Gespräch führen. Wird das ein Neuanfang oder das endgültige Ende? Das hängt ganz von deiner Entscheidung ab. So oder so musst du jetzt für Klarheit sorgen.

Zuletzt profitiert auch das Feuerzeichen Schütze von der Energie des Planeten Pluto. Es fasst den Mut, im November endlich eine große Reise zu buchen. Dann kommt die Chance, endlich den Ort zu sehen, von dem das Sternzeichen schon sein Leben lang träumt. Sei es ein Urlaub in Island, Brasilien oder gar eine ganze Weltreise.

Diese wird den Horizont erweitern und das Leben des Schützen definitiv bereichern. Und danach sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Womöglich findet das Sternzeichen dort auch die notwendige Inspiration für eine wahrhaft geniale Geschäftsidee, die ihm viel Geld einbringen wird.