Horoskop: Noch im Oktober! Dieses Sternzeichen verliert alle Sorgen

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, noch rund zwei Monate bleiben uns, um schöne Erinnerungen an 2024 zu schaffen. Je nach Sternzeichen war das bisher aber gar nicht so einfach. Einige Menschen mussten in den letzten Monaten viele Herausforderungen bewältigen.

Zumindest ein Sternzeichen kann laut Horoskop aber ab sofort aufatmen: Die Sterne stehen endlich günstig und entschädigen für die schweren Zeiten!

Horoskop: Wende für dieses Sternzeichen

Der Oktober ist überall von Wandel geprägt: Die Tage werden kürzer, die Blätter fallen von den Bäumen und verfärben sich und das Wetter wird kühler. Auch astrologisch findet in diesem Monat der Übergang von der Waage-Saison (24. September bis 23. Oktober) in die des Skorpions (24. Oktober bis 21. November) statt – und genau das kommt dem Skorpion zugute.

Laut Horoskop steht Herrscherplanet Mars schon den ganzen Monat über in einer kraftvollen Position, was besonders Skorpion zu spüren bekommt. Die Sternenkonstellation hilft Menschen mit diesem Tierkreiszeichen deshalb dabei, Altlasten abzulegen und sich auf Neues fokussieren zu können. Hindernisse, die bisher blockierten, lösen sich dabei auf und geben den Blick frei auf eine klare Richtung.

Horoskop: Glück in Beziehungen

Auch der Neumond in der Waage hat einen positiven Einfluss aus den Skorpion, sorgt dafür, dass Harmonie einkehrt und innere zwischenmenschliche Spannungen und Probleme gelöst werden können. Langfristige Beziehungen, etwa zum Partner oder auch Arbeitskollegen, können nach Krisen in den letzten Monaten auf Versöhnung stehen.

Nicht nur im Umfeld, auch im Inneren sagt das Skorpion-Horoskop Harmonie und Einklang vorher. Skorpione fühlen sich dieser Tage gestärkt und optimistisch. Gehen sie Dinge grundsätzlich immer sehr verkopft an, gelingt es ihnen jetzt im Oktober, Vertrauen in sich und die eigenen Fähigkeiten zu haben. So werden lang gehegte Pläne endlich in die Tat umgesetzt.