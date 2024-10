Horoskop: November-Blues kann ihnen nichts anhaben – drei Sternzeichen schwelgen im Glück

Durch die Zeitumstellung am Wochenende werden die Tage jetzt definitiv immer kürzer, die Sonne lässt sich seltener blicken und auch das Wetter wird grau und trüb. Der November steht kurz vor der Tür und wirkt sich mit seinen Eigenheiten auch auf das Horoskop und die Stimmungen der verschiedenen Sternzeichen aus.

So haben viele Menschen während der aktuellen Jahreszeit ohnehin mit dem fehlenden Sonnenschein zu kämpfen, ziehen sich zurück und werden melancholisch. Drei Sternzeichen haben allerdings Glück, werden laut Horoskop vom großen November-Blues verschont.

Horoskop im November verspricht neue Chancen

Auf den ersten Blick ist der November ein Monat, in dem nicht besonders viel passiert. Während der Sommer noch zu actionreichen Aktivitäten im Freien einlädt, zwingt das schlechte Wetter die meisten Menschen eher zu gemütlichen Gewohnheiten in den eigenen vier Wänden.

Für drei Sternzeichen und ihr Horoskop gilt das aber nicht. Die Sterne prognostizieren außergewöhnlichen Chancen und viel positive Energie für Jungfrauen, Steinböcke und Fische!

Horoskop: November-Tief hat keine Chance

Menschen, die im Sternzeichen der Jungfrau (24. August bis 23. September) geboren wurden, werden direkt ab dem 1. November mit Kraft und Energie bedacht. Grund dafür ist der Neumond im Skorpion, der eine Zeit des Umbruchs einläutet. Mitte November ist das Energielevel der Jungfrauen dann auf dem Höhepunkt – der beste Zeitpunkt, um wichtige Dinge endlich anzupacken.

Auch die Fische (20. Februar bis 20. März) dürften in diesem November Tatendrang verspüren. Besonders in der Mitte und am Ende des Monats werden Fische-Geborene eine kreative Energie fühlen, die sie unbedingt nutzen sollten. Das Horoskop verspricht: Spätestens mit dem Vollmond am 15. November wird sich der Fleiß auszahlen.

Eine positive Änderung erwartet auch alle Schütze-Geborenen (23. November bis 22. Dezember). Sie sollten dieser Tage vor allem auf ihr Bauchgefühl achten und sich auf Zeichen des Universums konzentrieren – es wird sich lohnen!