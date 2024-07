Horoskop: Besser spät als nie – diese Sternzeichen müssen etwas länger auf die große Liebe warten

Ob das liebe Geld oder die große Liebe. Auf der Suche nach dem ultimativen Glück schauen viele Menschen auf ihr Horoskop.

Was verraten die Sternzeichen über meine Chancen im Leben? Wie lange muss ich noch warten, bis ich endlich den oder die Richtige gefunden habe? Das Horoskop verrät, bei wem die Suche nach dem Partner fürs Leben länger dauern könnte, als bei anderen.

Horoskop: Diese Sternzeichen brauchen Liebes-Geduld

Die einen verlieben sich schon zu Schulzeiten und bleiben bis an ihr Lebensende zusammen. Die anderen verzweifeln auf der Suche nach partnerschaftlicher Geborgenheit. Doch ein Blick ins Horoskop beweist: Es ist nie zu spät für die Suche nach der Liebe fürs Leben.

Denn manchmal sind es die Eigenschaften ihrer Sternzeichen, die den Menschen vor allem in jungen Jahre Steine in den Weg legen können. So ist es etwa beim Steinbock (22.12. bis 20.1.). Mit seiner über die Maßen pflichtbewussten Art konzentriert sich der Steinbock im ersten Abschnitt seines Lebens darauf, die Karriere in trockene Tücher zu bringen. Erst wenn der Alltag geregelt ist, öffnet sich plötzlich der Raum für das Emotionale seines Charakters. Ist der Kopf einmal frei, wagt der Steinbock dann aber auch den Sprung ins kalte Wasser.

Umgekehrt läuft es beim Widder (21.3. bis 20.4.). In ihm lodert im Gegensatz zum Steinbock schon immer ein unbändiges Feuer der Leidenschaft. Doch das kann so manches Gegenüber schnell überfordern. Zu oft poltern Widder mit der Tür ins Haus. Erst mit den Jahren reift in ihnen eine gewisse Kontrolle über die eigenen Gefühle. Und dann ist es Zeit für die große Romanze.

Die will auch die Jungfrau (24.8. bis 23.9.). Doch dabei geht sie es häufig zu verbissen an. Würde sie öfter einmal Fünfe gerade sein lassen, würde die ein oder andere Partnerschaft vielleicht auch länger halten. Wenn mit den Jahren allerdings etwas mehr Gelassenheit bei ihr einkehrt, dann ist endlich Platz für die ganz große Bindung.