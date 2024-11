Liebes-Horoskop: Noch bis Weihnachten! Diese Sternzeichen finden ihren Seelenverwandten

Die große, die wahre Liebe zu Weihnachten, an Weihnachten oder noch davor – drei Sternzeichen ist dieser große Traum vergönnt. Ihr Horoskop sagt ihnen voraus, dass sie um die Weihnachtszeit auf ihren Seelenverwandten treffen und nicht einfach wieder einen kurzweiligen Flirt erleben.

Wäre das nicht schön, die Weihnachtszeit statt alleine mit jemanden an der Seite zu verbringen? Wenn du zu einem dieser drei Sternzeichen zählst, dann könnte dein Wunsch nach der einzig wahren Liebe noch dieses Weihnachten in Erfüllung gehen.

Liebes-Horoskop: Singles können sich an Weihnachten freuen

Eine Liebe, die für immer hält – das ist doch der Wunsch vieler Menschen zu Weihnachten. Zu dieser Jahreszeit wird man ständig mit Liebe und Gemeinschaft konfrontiert – sei es im Fernsehen, in der Werbung oder auch in den eigenen Kreisen. An Weihnachten alleine sein, das will doch niemand. Auch die ewig nervende Frage „Warum bist du noch Single?“ immer wieder an Weihnachten von der Verwandtschaft zu hören und beantworten zu müssen, würden sich viele sicherlich lieber schenken.

Wie schön wäre da, das Geschenk der wahren Liebe gleich unterm Weihnachtsbaum zu entdecken. Drei Sternzeichen könnten sich jetzt an Weihnachten selbst in einen der Gäste auf der Feier verlieben. Das könnte etwa dem Widder passieren. Auf einer spontanen Weihnachtsfeier könnte das Sternzeichen auf jemand Besonderes treffen, zum Beispiel den Bruder einer engen Freundin. So könnte aus dieser Bekanntschaft innerhalb weniger Tage etwas Festes werden. An Silvester hätte der Widder dann schon einen neuen Freund/eine neue Freundin.

Horoskop: Die große Lieben an Weihnachten finden

Die Waage hingegen könnte bei einem Spaziergang über den Weihnachtsmarkt ihrer großen Liebe begegnen. Ein Seelenverwandter, der die gleichen Werte teilt wie die Waage selbst und Harmonie genauso wertzuschätzen weiß. Für die Waage beginnt eine Zeit der puren Leidenschaft. Endlich kann sie eine Beziehung auf Augenhöhe führen.

Und auch für Fische steht ein weihnachtliches Liebesabenteuer auf dem Plan. Ebenfalls bei einer privaten Weihnachtsfeier erleben sie ihren Moment mit ihrem Sitznachbarn. Unerwartet werden sie mit einem völlig Unbekannten zusammengesetzt, fühlen sich aber sogleich zu dieser Person hingezogen. Ein lockerer Flirt wird bis zum Ende des Jahres zu etwas ganz Besonderem. Am Ende klingeln womöglich sogar die Hochzeitsglocken.