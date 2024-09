Horoskop: Große Gefühle im Herbst! Vier Sternzeichen im Liebesglück

Die Tage werden wieder kürzer und mit dem Herbst kommt die Lust auf gemütliche Abende auf dem Sofa, erfrischende Spaziergänge im Wald oder ein romantisches Dinner bei Kerzenschein auf.

Zu zweit machen diese Erlebnisse meist noch ein bisschen mehr Spaß – passend dazu sagt das Horoskop vier Sternzeichen einen Herbst voller Lieber voraus!

Horoskop verspricht einen romantischen Herbst

Der Sommer ist endgültig vorbei und so manch einer trauert dem sonnigen Wetter jetzt schon hinterher. Doch auch der Herbst hat seine guten Seiten – und könnte für vier Sternzeichen noch strahlender werden als die letzte Jahreszeit. So verspricht das Horoskop, das ab sofort im Zeichen der Waage steht, harmonische und ausgeglichene Energie, die sich besonders auf die persönlichen Beziehungen auswirkt.

Allen voran stehen dabei die Waage-Geborenen (24. September bis 23. Oktober). Auch sie werden mehr Harmonie und Energie spüren, können dadurch ihre Träume wieder in den Fokus rücken und mit Leichtigkeit alten Beziehungsballast weg werfen, um endlich wieder die schönen Seiten der Zweisamkeit zu genießen.

Auch die eher zurückgezogenen Fische (20. Februar bis 20. März) werden die kommenden Wochen genießen können. Die gemütliche Jahreszeit passt ohnehin genau zu ihrem Innenleben und während Fische den Herbst genießen, gesellt sich langsam aber sicher die Liebe dazu. Beziehungen, die bereits bestehen, werden laut Horoskop ein neues Level erreichen – Singles dagegen könnten jetzt vom Flirt- in den Kuschelmodus wechseln.

Horoskop: Auch diese Sternzeichen haben Liebesglück

Wassermänner (21. Januar bis 19. Februar) sollten ihren Fokus jetzt ebenfalls auf Gefühle und Liebesdinge richten. Sie könnten vor der Frage stehen, mehr oder weniger in eine Beziehung zu investieren – und werden für eine Entscheidung belohnt. Je mehr Liebe sie geben, umso mehr bekommen sie in den nächsten Wochen zurück.

Auch die energetischen Schützen (23. November bis 21. Dezember) sollten laut Horoskop in nächster Zeit auf ihr Herz hören. Wie immer ist bei dem Sternzeichen viel los, doch tief im Inneren wissen Schütze-Geborenen, für wen sie wirklich tiefe Gefühle hegen. Nur so kann der Schütze in Liebesdingen langfristig glücklich werden – vielleicht schon in diesem Herbst!