Horoskop: Liebes-Glück für drei Sternzeichen – im Juni gelingt alles

„Pech in der Liebe, Glück im Spiel.“ Mit diesem Sprichwort versucht sich der ein oder andere aufzumuntern, wenn es mit der Partnerin oder dem Partner mal nicht so rund läuft. Doch DIESE drei Sternzeichen müssen sich laut Horoskop um ihr Liebes-Glück in den kommenden Wochen erst mal keine Gedanken machen, denn der Juni sprudelt nur so vor Romantik.

Der Liebesplanet Venus ist nämlich Anfang Juni in das Sternzeichen Zwilling eingezogen und verweilt dort nun einige Wochen. Was bedeutet das? Frischer Wind im Leben dieser Sternzeichen und jede Menge Romantik. Gehörst du vielleicht auch dazu?

Horoskop: Drei Sternzeichen können sich freuen

Aus dem Horoskop geht meist hervor, wie es im Hinblick auf Romantik, Beruf oder Finanzen in den kommenden Wochen wohl weiter geht. Fest steht: Für diese Sternzeichen geht es im Juni zumindest in der Liebe rund. Wer zwischen dem 21. März und dem 20. April seinen Geburtstag feiern, der ist als Sternzeichen Widder und kann sich im Juni auf Einiges gefasst machen. Laut Horoskop könnten sich Partner aus vergangenen Zeiten wieder melden und das Feuer neu entfacht werden. Egal ob tiefgründige Gespräche oder lockere Flirts – für den Widder ist alles dabei.

Und auch das Sternzeichen Zwilling geht nicht leer aus. Ohne viel Anstrengung wird die Liebe von ganz alleine kommen und es stehen erfreuliche, unbeschwerte Zeiten bevor. Wer auf Dating-Plattformen unterwegs ist, der sollte besonders wachsam sein, denn hier könnten schon bald die Funken sprühen. Doch auch ein drittes Sternzeichen kann sich über eine extra Portion Liebes-Glück im Juni freuen.

Die Anwesenheit der Venus beschert laut Horoskop nämlich auch dem Sternzeichen Wassermann eine ganz besonders romantische Zeit. Romantik, Leidenschaft und jede Menge Spaß stehen in den kommenden Wochen auf dem Programm. Egal ob auf einer Party oder einem Date – wer sich darauf einlässt wird schon bald das große Liebes-Glück erfahren.