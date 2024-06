Horoskop: Tortur vorüber! Doppelter Vollmond lässt DIESE Sternzeichen aufatmen

Gerade erst sagte das Horoskop für gleich drei Sternzeichen einen Geldregen voraus, der sie schon im Sommer 2024 ereilen soll. Darunter Zwillinge, Jungfrauen und Wassermänner (hier liest du mehr dazu >>>).

Es gab aber auch drei Sternzeichen, die unter ihrem Horoskop in der letzten Zeit ordentlich zu leiden hatten. Doch auch für sie gibt es endlich gute Neuigkeiten: Die Zeit der Torturen soll jetzt ein Ende haben und für gleich drei Glückspilze die Wende bringen. Das haben wir der Kraft von zwei Vollmonden zu verdanken.

Horoskop: Doppelter Vollmond sorgt für Kehrtwende

Denn die Krebs-Saison wird in diesem Jahr sehr besonders, da sie mit einem Vollmond eingeläutet und beendet wird. Am 22. Juni konnten wir so bereits den ersten Vollmond im Zeichen Steinbock bewundern. Schon am 21. Juli soll der nächste im gleichen Sternzeichen folgen. Krebs und Steinbock liegen sich im Tierkreiszeichen gegenüber, und die Symbiose der Achse Krebs-Steinbock ist in der Astrologie von zentraler Bedeutung.

Zunächst profitiert der Stier von der Doppelmond-Power. Kein Sternzeichen ist so robust und widerstandsfähig wie das Erdzeichen. Gerade in den vergangenen Jahren musste der Stier das unter Beweis stellen, wurde er im Job vor immense Herausforderungen gestellt. Im Sommer sollen die Sterne es laut Horoskop endlich möglich machen, dass er die Früchte dafür ernten kann.

Schütze und Jungfrau starten neu durch

Auch der Schütze wurde durch seine Arbeit in letzter Zeit ordentlich ausgebremst und seine Abenteuerlust unterdrückt. Doch auch sein Durchhaltevermögen soll in diesem Jahr belohnt werden. Für das Feuerzeichen könnte das sogar möglich machen, endlich seinen Traumjob zu ergattern.

Jungfrauen dagegen mussten im Privaten in den vergangenen Monaten viel ertragen. Eine Freundschaft stellte das Erdzeichen vor heftige Herausforderungen. Jungfrau-Geborene warfen jedoch nie die Flinte ins Korn, sondern kämpften um einen geliebten Menschen in ihrem Umfeld. Und das könnte sich dieses Jahr endlich auszahlen. Jungfrauen erwartet laut Horoskop schon bald eine Überraschung, mit der sie so nicht gerechnet haben.