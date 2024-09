Horoskop: Karriere-Schub im September – diese Sternzeichen glänzen im Job

Seit Jahrtausenden glauben die Menschen an die Astrologie. Während sich vor allem zum Jahreswechsel viele Menschen für die Deutungen der Sternenkonstellationen für das kommende Jahr interessieren, gibt es auch viele, die regelmäßig Kraft und Momente aus ihrem Horoskop schöpfen. So auch jetzt, kurz vor Beginn des Herbstes: Kurz vor der kühlen, nassen und dunklen Jahreszeit wagen viele Menschen einen Blick in ihr Horoskop, um sich auf das vorzubereiten, was auf sie zukommt.

Neben Fragen rund um die Liebe und das Privatleben geht es in der Astrologie oft auch um den beruflichen Werdegang. Bei wem läuft es weniger gut, wer wird im Job richtig durchstarten? Vor allem drei Sternzeichen gehören dazu und können sich freuen.

Horoskop: Erfolg im Beruf

Neugier, Kraft und Ehrgeiz – das sind nur einige Aspekte, die das Sternzeichen Widder im Beruf auszeichnen. Oft ist es die Herausforderung oder das große Projekt, das ihn in Schwung bringt. Durch seine direkte und zielstrebige Art traut sich dieses Sternzeichen auch gegenüber Vorgesetzten zu sagen, was gesagt werden muss. Davon kann es auch im Herbst profitieren. Die ideale Zeit, um Ideen zu äußern und neue Projekte anzustoßen. Fleiß zahlt sich aus.

Das Sternzeichen Jungfrau hingegen zeichnet sich im Beruf vor allem durch Fleiß aus. Auch mal länger im Büro zu bleiben und Überstunden zu machen, um den Berg an Arbeit abzuarbeiten, ist für sie kein Fremdwort. Pflichtbewusstsein und Perfektionismus sind Eigenschaften, die für die Jungfrau typisch sind. Eigenschaften, die auch im Berufsleben geschätzt werden. Während der eine oder andere in der dunklen Jahreszeit die Motivation verliert, bleibt sie fleißig und eifrig. Was das Sternzeichen Jungfrau sonst noch im September erwartet, erfährst du in diesem Artikel.

Das letzte Sternzeichen auf der Liste, das laut Horoskop auch in Richtung Herbst gute Chancen hat, im Job richtig durchzustarten, ist der Fisch. Die optimistischen und oft gut gelaunten Kollegen sind nicht nur wegen ihrer ausgeglichenen Art im Team beliebt. Mit Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen wissen sie genau, wie sie sich verhalten müssen, um auch beim Vorgesetzten oder Kunden positiv aufzufallen.