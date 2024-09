Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen nicht zusammen?

Deine letzten Dates waren eher weniger erfolgreich? Oder kracht es zwischen dir und deinem Partner immer häufiger? Das könnte daran liegen, dass eure Sternzeichen einfach nicht matchen. Zwischen manchen Tierkreiszeichen herrscht nämlich eine größere astrologische Harmonie, als zwischen anderen. Das muss nicht immer nur an den Charaktereigenschaften liegen! Wir verraten dir, welche Sternzeichen überhaupt nicht zusammen passen.

Der erste Eindruck kann oft täuschen. Oftmals zeigen wir neuen Menschen in unserer Umgebung eher die Charaktereigenschaften unseres Aszendenten anstelle unseres Sternzeichens. Sprich: Wenn es zwischen dir und deinem Date nicht harmoniert, solltest du versuchen, mehr wie du selbst zu sein. Anfängliche Schwierigkeiten müssen nicht immer gleich heißten, dass euch die Sterne nicht wohl gesinnt sind. Bei manchen Konstellationen ist das aber der Fall. Doch welche Sternzeichen passen nicht zusammen?

Wieso passen unsere Sternzeichen nicht zusammen?

Um herauszufinden, wer den Perfect Match ist, reicht es nicht, das Sternzeichen deines potenziellen Partners zu wissen. Natürlich verrät das Tierkreiszeichen des anderen schon viel über seine Charaktereigenschaften, doch kommt es immer auch auf die tieferen Züge deines Partners an. Manchmal scheinen die Tierkreiszeichen viel ähnlicher, als man sie sind. Schließlich heißt es bei der astrologischen Partnersuche: Gleiches gesellt sich gern. Gegensätze können zwar anziehend sein, doch hier passen die Sternzeichen nicht zusammen. Das Element der Tierkreiszeichen entscheidet darüber, ob du mit deinem Partner zusammenpasst.

Ist das Sternzeichen deines Partners vom selben Element wie deins, hast du mit Sicherheit dein Perfect Match gefunden! Doch auch Konstellationen zwischen zwei verschiedenen Elementen können funktionieren. Seid ihr von einem anderen elementaren Stern, kann die Liebe also trotzdem noch aufblühen! Für andere Konstellationen gilt das jedoch nicht. Die Astrologie besagt, dass Sternzeichen vom Element Feuer und Wasser nicht zusammen passen. Genauso schwierig wird es mit Tierkreiszeichen des Elements Luft und Erde. Die unterschiedlichen Charaktereigenschaften dieser Sternzeichen lassen das Liebesglück einfach platzen. Ein paar Ausreißer aus anderen Elementen sind auch immer mit dabei.

Diese Sternzeichen passen nicht zusammen

Von den Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft gibt es jeweils drei Sternzeichen. Du kannst dir also sicher sein, dass es mit mindestens drei Tierkreiszeichen und dir astrologisch nicht harmoniert. Sollte das Sternzeichen deines Partners nicht mit dir zusammen passen, führen dich Kommunikation und Verständnis auf dem Weg der Sterne zu einer gesunden Beziehung. Doch bei welchen Konstellationen solltest du von Beginn an aufhorchen?

Welche Sternzeichen passen nicht zum Widder?

Das Sternzeichen Widder ist von Natur aus durchsetzungsfähig und leidenschaftlich. In der Beziehung wird der Widder immer einen Weg finden wollen, um das Feuer zu entfachen – egal ob positiv oder negativ. Kleinere Streitigkeiten machen die Partnerschaft für das Sternzeichen Widder erst so richtig interessant. Sternzeichen, die sich in der Beziehung zurücklehnen und eine rein romantische Zeit genießen wollen, sind bei dem Widder an der falschen Adresse. Der ruhige Krebs und der sensible Skorpion passen darum nicht mit dem Sternzeichen Widder zusammen. Auch mit dem eigenwilligen Stier und der perfektionistischen Jungfrau dürfte es wegen der Charaktereigenschaften schwierig werden – hier könnten Streits schnell eskalieren.

Welche Sternzeichen passen nicht zum Stier?

In der Beziehung bevorzugt der genüssliche Stier es, Routinen zu entwickeln, die die Partnerschaft stärken. Das Sternzeichen Stier schätzt eine tiefgründige Verbindung zu seinem Partner – Abenteuer und Experimente sind nicht sein Ding. Mit ihren aufbrausenden Charaktereigenschaften sind der Schütze, der Löwe und der Widder darum ein schlechtes Match für den Stier. Auch das Sternzeichen Wassermann passt nicht mit dem Stier zusammen, was an der chaotischen Art des anderen Tierkreiszeichen liegt. Der Stier braucht in der Partnerschaft eine Konstellation, die die Ordnung und Beständigkeit fördert.

Welche Sternzeichen passen nicht zu Zwillinge?

Das Tierkreiszeichen Zwillinge mag es, der Partnerschaft neue Reize zu verschaffen. Eine neue gemeinsame Aktivität oder abwechslungsreiche Gespräche sind ganz im Sinne des Sternzeichens Zwillinge. Menschen vom Sternzeichen Zwillinge mögen es nicht, eingeschränkt zu leben und brauchen eine Menge Freiraum. Sternzeichen, die das emotionale Zusammenleben in der Beziehung an oberster Stelle sehen, passen mit Zwillingen nicht zusammen. Ein fürsorglicher Krebs oder Skorpion passt nicht gut zum Zwilling, der Probleme lieber direkt alleine angeht. Die Erdzeichen Jungfrau und Steinbock haben für eine Beziehung zum spontanen Tierkreiszeichen Zwillinge zu genaue Vorstellungen.

Welche Sternzeichen passen nicht zum Krebs?

Das Sternzeichen Krebs ist in der Beziehung ein wahrer Romantiker. Was gibt es Besseres, als einen entspannten Fernsehabend auf der Couch mit seinem Liebsten zu verbringen? In der Partnerschaft kommt es dem Tierkreiszeichen Krebs auf wahre Gefühle an. Ist jemand nicht mit ganzem Herz dabei und fokussiert sich bloß auf die Leidenschaft, zieht sich der Krebs schnell in seine harte Schale zurück. Die leidenschaftlichen Feuerzeichen Widder, Schütze und Löwe passen mit dem Sternzeichen Krebs nicht zusammen. In der Konstellation mit einem Zwilling könnte es dem ruhigen Krebs auch schnell zu hektisch werden.

Welche Sternzeichen passen nicht zum Löwen?

Der leidenschaftliche Löwe genießt es in der Beziehung, seinen Partner zu umwerben und genauso gut behandelt zu werden. Ein gegenseitiges Nehmen und Geben wird vom Tierkreiszeichen Löwe sehr geschätzt. Jemand, der seine Liebe auf anderem Weg zeigt, wird im Löwen keinen guten Partner finden. Mit den sensiblen Fischen oder dem Skorpion passt das Sternzeichen Löwe daher nicht zusammen. Wegen der ähnlichen Charaktereigenschaften müsst man annehmen, der Löwe würde gut zum ebenso materialistischen Stier passen – aber falsch gedacht. Auch der bodenständige Steinbock ist kein gutes Match für das Sternzeichen Löwe.

Welche Sternzeichen passen nicht zur Jungfrau?

Das Tierkreiszeichen Jungfrau ist dafür bekannt, auch in Beziehungen sehr detailverliebt zu sein. Perfekt ausgetüftelte Dates und durchgeplante Abende sind genau das Ding der Jungfrau. In Konstellationen mit Luftzeichen kann das aber ganz schön problematisch werden. Die Spontanität von Zwillingen und dem Wassermann passt nicht mit den Charaktereigenschaften des Sternzeichens Jungfrau zusammen. Auch die abenteuerlustigen Sternzeichen Schütze und Widder passen weniger gut zur Jungfrau.

Welche Sternzeichen passen nicht zur Waage?

Die Waage gilt als sehr harmoniebedürftiges Zeichen, das in der Beziehung eher vor Konfliktsituationen zurückschreckt. Als Waage ist es die oberste Priorität, den Partner mit allen möglichen Mitteln zufriedenzustellen. Sternzeichen wie der Skorpion und die Fische, die sich eher nach einer emotionalen Verbindung sehnen, fühlen sich von der Waage schnell unter Druck gesetzt. Da das Sternzeichen Waage zu hektischem Verhalten neigt, passt es mit dem bodenständigen Stier und Steinbock nicht zusammen.

Welche Sternzeichen passen nicht zum Skorpion?

Skorpione gelten zwar als leidenschaftlich, brauchen aber auch viel emotionale Unterstützung, da sie so sensibel sind. Eine starke Schulter zum Anlehnen sorgt dafür, dass das Tierkreiszeichen Skorpion sich in der Beziehung fühlt. Luftzeichen wie die Zwillinge und Waage passen wegen ihrer sprunghaften Charaktereigenschaften nicht mit dem Sternzeichen Skorpion zusammen. Es braucht ein selbstbewusstes Zeichen, das an der Seite des Skorpions verweilt. Aber Achtung: Wird der Skorpion von einem Löwen oder Widder provoziert, fährt er schnell den Stachel aus. Hier gilt es, Abstand zu halten.

Welche Sternzeichen passen nicht zum Schützen?

Das Sternzeichen Schütze hat nicht nur abenteuerlustige Charaktereigenschaften, sondern treibt es in der Beziehung gerne mal ins Extreme. Es kann einfach nie zu viel des Guten sein! Eine spontane Weltreise oder ein Wochenendtrip auf einen anderen Kontinent? Je verrückter die Idee, umso intensiver die Liebe. Mit den peniblen Vorstellungen einer Beziehung vom Sternzeichen Stier, Jungfrau oder Steinbock passt der Schütze nicht zusammen. Da sich der Krebs am aller liebsten in seiner Komfortzone aufhält, wird es auch bei dieser Konstellation schwierig.

Welche Sternzeichen passen nicht zum Steinbock?

Steinböcke nehmen in der Beziehung gerne das Zepter in die Hand. Sie haben genaue Vorstellungen von einer idealen Partnerschaft und wissen, welcher Weg sie am besten an ihr Ziel bringt. Jeder Steinbock träumt davon, seine Familie im sicheren Eigenheim unterzubringen. Mit Sternzeichen, die von der großen Weltreise und vielen Abenteuern träumen, passt der Steinbock nicht zusammen. Die Waage, der Schütze und die Zwillinge bieten hier viel Konflikt-Potenzial, wenn es um Zukunftsvorstellungen geht. Dem selbstbewussten Löwen wird es ebenfalls nicht gefallen, sich dem Steinbock in der Liebe unterordnen zu müssen.

Welche Sternzeichen passen nicht zum Wassermann?

Der Wassermann genießt es, in der Beziehung seinen Freiraum zu haben. Dauerhaftes aufeinander Hocken schadet in der Partnerschaft mit einem Tierkreiszeichen Wassermann erheblich. Sich eingeengt zu fühlen, gefällt dem Sternzeichen Wassermann überhaupt nicht. Die bodenständigen, routinierten Sternzeichen Jungfrau und Stier passen nicht mit dem Wassermann zusammen. Tierkreiszeichen wie dem Skorpion und Krebs kann der Wassermann nicht die starke Schulter geben, nach der sie sich sehnen.

Welche Sternzeichen passen nicht zu Fische?

Fische lassen sich in der Beziehung besonders stark von ihren Gefühlen und denen anderer Tierkreiszeichen leiten. Fühlt sich ihr Partner in seinen Bedürfnissen nicht befriedigt, wird das Sternzeichen Fische alles geben, um die Beziehung zu stärken. Deswegen laufen Fische aber auch die Gefahr, sich ausnutzen zu lassen. Ein sprunghaftes Sternzeichen wie Waage oder Zwillinge passen mit den Fischen nicht zusammen. In dieser Konstellation könnten es die Fische den anderen Tierkreiszeichen wohl niemals recht machen. Von einem Löwen oder Schützen könnte sich das Sternzeichen Fische hingegen schnell angegriffen fühlen.

Sternzeichen Passt nicht mit diesen Sternzeichen zusammen Widder Krebs, Skorpion, Stier, Jungfrau Stier Schütze, Löwe, Widder, Wassermann Zwillinge Krebs, Skorpion, Jungfrau, Steinbock Krebs Widder, Schütze, Löwe, Zwillinge Löwe Fische, Skorpion, Stier, Steinbock Jungfrau Zwillinge, Wassermann, Schütze, Widder Waage Skorpion, Stier, Fische, Steinbock Skorpion Zwillinge, Waage, Löwe, Widder Schütze Stier, Jungfrau, Steinbock, Krebs Steinbock Waage, Schütze, Zwillinge, Löwe Wassermann Jungfrau, Stier, Skorpion, Krebs Fische Waage, Zwillinge, Löwe, Schütze Tabelle: Diese Sternzeichen passen nicht zusammen.

Welche Sternzeichen nicht zusammen passen, weißt du jetzt. Möchtest du stattdessen wissen, mit welchem Sternzeichen zu ein Perfect Match bildest? Hier verraten wir dir, mit welchem Sternzeichen zu die beste Konstellation bildest.