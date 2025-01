Horoskop: Vorsicht vor DIESEM Sternzeichen! Es bringt im Januar nur Schwierigkeiten

„Einen Stern, der deinen Namen trägt“ – mit diesem Lied sorgte DJ Ötzi (53) für zahlreiche Heiratsanträge und mitsingende Schlager-Fans. Doch die Sterne sorgen nicht immer für gute Laune, sondern können auch ganz schön Wirbel auslösen.

Und nun warnen die Himmelskörper und das Horoskop vor einem Sternzeichen! Diese Menschen können für reichlich Ärger im Januar sorgen.

Horoskop: Sterne sorgen für stürmische Zeiten

Achtung, es wird stürmisch! Im Januar 2025 weht nicht nur ein kühles Windchen um die Nase. Ein bestimmtes Sternzeichen wird vom Universum in eine Schlammschlacht aus Mars, Saturn und Pluto geworfen. Kein Scherz, die Sterne haben sich des impulsiven Wesens dieses Tierkreiszeichens angenommen und ordentlich nachgelegt. Mars, der Herrscherplanet, macht mit Saturn und Pluto so richtig Krach – und das könnte dieses Sternzeichen ganz schön aus der Bahn werfen!

Das Sternzeichen ist laut dem Horoskop bereit, die eigene Meinung zu äußern – direkt und ohne viel Schnickschnack. Das Problem: Es trifft möglicherweise auf Menschen, die ebenfalls ein stürmisches Temperament haben, und plötzlich wird aus einer kleinen Meinungsverschiedenheit ein echter Disput, der mehr Drama enthält als die letzte Staffel vom „Sommerhaus der Stars“.

+++ Monatshoroskop Widder: Was erwartet dich im Januar 2025? +++

Doch was bedeutet das für neue Begegnungen? Wenn man jetzt auf jemanden trifft, der unter diesem Sternzeichen geboren ist, könnte das wie das Entdecken einer Sonderaktion im Discounter sein – verlockend, aber man weiß nie, ob es wirklich so toll ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. Bei all der Spannung und den ungelösten Konflikten im Kosmos ist es ratsam, nicht sofort in die volle Konfrontation zu gehen.

Und was ist mit den bestehenden Beziehungen? Auch hier sollte man vorsichtig sein, denn bei den vielen planetarischen Konflikten könnte sich eine Diskussion schnell zu einem epischen Kampf entwickeln.

Horoskop: Widder-Kinder lösen Ärger aus

Aber keine Sorge, mit ein bisschen Geduld, einem kühlen Kopf und einer Portion Diplomatie lässt sich der Januar gut überstehen, ohne dass die Beziehung in Flammen aufgeht. Ein bisschen weniger „Alles muss sofort passieren!“ und ein bisschen mehr „Ich atme tief durch und zähle bis 10“ könnte wahre Wunder wirken. Doch welches Sternzeichen ist denn nun betroffen?

Nun Trommelwirbel – es handelt sich um Menschen mit dem Sternzeichen Widder, also all diejenigen, die zwischen dem 21. März und 20. April Geburtstag haben.

Januar 2025 ist definitiv der Monat, in dem dieses Sternzeichen ein bisschen mehr wie die letzte „Are you the One – Realitystars in Love“-Staffel wirkt: voller Überraschungen, Drama und Streit! Aber keine Panik, mit etwas Gelassenheit und einem klaren Kopf lässt sich diese Achterbahnfahrt gut überstehen.