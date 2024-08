Horoskop: Glückliche Aussichten! SIE reiten im Spätsommer auf der Erfolgswelle

Sobald wir mal eine Glückssträhne haben, sollten wir diese so gut es geht genießen. Denn ehe wir uns versehen, stehen uns die Sterne auf einmal nicht mehr günstig – und die Erfolgswelle wieder passé.

Horoskop: Glück im Spiel UND in der Liebe! Pechsträhne hat endlich ein Ende

Drei Sternzeichen sollten laut Horoskop schon bald besonders an ihrem Glück festhalten und es voll auskosten. Denn ob in der Liebe, im Job oder in der Gesundheit: Drei Glückspilze zeigen jetzt in allen Bereichen ein gutes Händchen. So sagt es jetzt das aktuelle Horoskop vorher.

Horoskop begünstigt drei Sternzeichen

Lange müssen sich Zwillinge nicht mehr gedulden, bis die Sterne und Planeten auf ihrer Seite sind. Denn schon im Spätsommer soll es so weit sein. Auch wenn die Zwillinge-Saison dann schon lange vorüber ist, kommt das Sternzeichen wenige Monate später voll auf seine Kosten.

Das Luftzeichen schafft es dann nämlich, sich nur auf das Positive zu besinnen und negative Schwingungen hinter sich zu lassen. Laut Horoskop starten Zwillinge mit neuer Energie durch und können sich in sämtlichen Bereichen auf ihrer Glückssträhne ausruhen.

Horoskop: Stiere und Löwen im Glücksregen

Für Stier-Geborene wird mit Beginn des Spätsommers alles möglich. Das Sternzeichen war noch nie so sehr bei sich und kann mit dieser inneren Ruhe vor allem in Sachen Liebe jetzt ordentlich punkten. Mr. oder Mrs. Right sind so nah wie nie!

Eine neue Beziehung eingehen? Eine Beförderung im Job erhalten? Sich so fit wie nie fühlen? Der Löwe kann sich in nächster Zeit nicht beklagen, denn er badet laut Horoskop im absoluten Glücksregen. Das Feuerzeichen heimst nicht nur Erfolge und mehr Geld ein, sondern sammelt im Spätsommer auch neue Bewunderer. Bleibt zu hoffen, dass er diese Zeit auch in vollen Zügen auskosten wird, denn wer weiß, was das Horoskop für den Herbst orakelt?