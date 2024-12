Horoskop: Geld, Liebe und Co.! SIE verabschieden das Jahr im Glücksrausch

Einmal ein glückliches Händchen haben und mit einem Schlag im Lotto viel Geld abräumen – das dürfte beim Blick auf den prall gefüllten Eurojackpot derzeit der Traum vieler sein. Immerhin sind dort auch weiterhin 120 Millionen Euro abzuräumen (mehr dazu erfährst du etwa hier >>>).

Ob auch dir eine Glückssträhne unmittelbar bevorsteht, das könnte dir ein Blick auf dein Horoskop verraten. Denn das sagt jetzt ausgerechnet für drei Sternzeichen günstige Sterne und Planetenkonstellationen voraus. Laut Horoskop gelingt dir dank ihrer Energie bis Silvester einfach alles!

Horoskop: Schwimmst auch du auf der Erfolgswelle?

Normalerweise ist das Sternzeichen Wassermann für seine Lebensfreude und Kreativität bekannt. Doch in letzter Zeit hat es sich ziemlich in sein Schneckenhaus zurückgezogen und war von der Bildfläche so gut wie verschwunden. Das soll sich laut Horoskop aber bis zum Jahresende ändern!

Denn als würde dem Luftzeichen dank kosmischer Energie jetzt neues Leben eingehaucht werden, dreht es jetzt nochmal richtig auf. Wassermann-Geborene sollten diesen neuen Energieschub für sich nutzen, denn im Job, der Liebe und anderen Lebensbereichen könnten sie dank Horoskop nochmal richtig durchstarten.

Energie-Boost steht auch ihnen gut

Ausgeglichen und harmoniebedürftig – die Waage strebt stets nach Höherem und will sich die Anerkennung ihres Umfelds verdient machen. Während andere Sternzeichen schnell die Flinte ins Korn werfen, liegt es dem Luftzeichen im Naturell, alles zu geben. Und ausgerechnet zum Jahresende fühlen sich Waage-Geborene jetzt laut Horoskop so unbezwingbar wie nie! Diese Zeit sollten sie besser für sich nutzen. Wie wär’s etwa mit einem neuen Hobby? Aber auch in Sachen Freundschaft könnten jetzt neue Bande geknüpft oder die Bahn für einen Neuanfang frei gemacht werden.

Während andere Sternzeichen die Energie zum Jahresende so langsam verlässt, laufen Fische nochmal zu neuen Höchstformen auf. Ein negatives Erlebnis, das das Jahr des Wasserzeichens prägte, kann es endlich hinter sich lassen und einen Neuanfang wagen. Den Rücken stärkt Fische-Geborenen jetzt das Planeten-Trio Mars, Venus und Jupiter. Warum da nicht mal sein Lotto-Glück versuchen oder eine mögliche Gehaltserhöhung ins Gespräch bringen?