Lotto: Mega-Jackpot sprengt nächste Grenze – es passierte mehr als 100 Mal

Eine unfassbare Dimension ist das! Wer hat nicht mal darüber fabuliert, was man nicht alles mit einem satten Gewinn beim Lotto machen würde. Immobilien, Autos, Reisen – der Fantasie sind mit einem Millionengewinn keine Grenzen gesetzt. Und auch, wenn es am Black Friday vermeintliche Schnäppchen zu ergattern gab, lag der größte Schatz wohl in Finnland.

Denn in Helsinki konnte man mit wenigen Euro und verdammt viel Glück die unfassbare Eurojackpot-Summe von 120 Millionen Euro abräumen! Zwar schaffte das niemand, doch dafür gibt aus der zweiten Gewinnklasse neun Neu-Millionäre aus Europa. Und noch eine Zahl beeindruckt beim Lotto sehr…

Lotto: Mega-Jackpot sprengt nächste Grenze

Der Jackpot bleibt im Kasten, wandert weiter zur nächsten Ziehung am Dienstag (3. Dezember). Und dennoch gibt es Gewinner zu bejubeln, denn: Es gibt frisch gebackene Millionäre. Gleich neun Teilnehmer sagten alle Gewinnzahlen sowie eine der beiden Eurozahlen richtig vorher. Auch wenn es für den Mega-Gewinn nicht reichte, können sich die Spieler jeweils über mehr als drei Millionen Euro freuen.

Einer von ihnen kommt aus Spanien, die übrigen acht allesamt aus Deutschland. Die neuen Millionäre führen dazu, dass die Gewinnerbilanz für das Jahr 2024 jetzt die magische Grenze von über 100 europäischen Millionären überschritten hat. Erstmals in der Geschichte des Eurojackpot übertraf man also 100-mal den Millionengewinn. Allein 58 von ihnen kommen aus Deutschland.

Mehr News:

Weitere Ziehung in 2024

Auch in der dritten Gewinnklasse konnten sich zwölf Tipper über sechsstellige Summen freuen. Sie erhalten jeweils noch über 215.000 Euro. Und da das Jahr noch nicht vorbei ist und noch mindestens eine Ziehung folgen wird, könnte sich die Zahl der Euro-Millionäre weiter erhöhen. Man darf also gespannt bleiben…