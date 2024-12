Horoskop: Unglückstag mit Folgen! Drei Sternzeichen sollten sich vor Freitag, dem 13. in Acht nehmen

Wieder mal steht er vor der Tür: Freitag, der 13. Während die einen locker damit umgehen, entwickeln andere regelrechte Ängste, dass ihnen an diesem Tag etwas Schlimmes widerfahren könnte. Laut Horoskop sollten sich vor allem drei Sternzeichen vor diesem Datum in Acht nehmen.

Was an dem Tag passieren kann und welche Sternzeichen laut Horoskop besonders gefährdet sind, liest du im folgenden Artikel.

Horoskop: Unglückstag mit Folgen für 3 Sternzeichen – Freitag, der 13. naht

Der Aberglaube, dass Freitag der 13. ein Unglückstag ist, an dem man möglicherweise vom Pech verfolgt wird, ist in unserer Kultur tief verwurzelt. Der Ursprung dieses Glaubens kann unter anderem in der Religion festgemacht werden. Denn Judas war der 13. Gast beim Abendmahl und Jesus wurde wohl an einem Freitag gekreuzigt. Doch auch wenn längst nicht alle daran glauben, ein mulmiges Gefühl verfolgt wohl viele Menschen an diesem speziellen Datum. Wenn du wissen willst, ob du zu den echten Pechvögeln gehörst, lohnt ein Blick in dein Horoskop.

Denn hier wird klar: Gerade die sonst so organisierte Jungfrau könnte an diesem Tag Probleme bekommen. Im Job fehlen plötzlich wichtige Unterlagen? Oder es gibt Unstimmigkeiten mit dem Chef oder Kollegen? Das alles kann natürlich Zufall sein. Aber es könnte auch mit Freitag, dem 13. im Zusammengang stehen. Daher sollten Jungfrau-Geborene heute besonders auf der Hut sein und alles doppelt und dreifach checken.

Auch Skorpion und Waage sollten aufpassen

Aber auch der Skorpion kommt laut Horoskop nicht davon: Ihm könnten die Finanzen aus den Fingern gleiten und so für ungewollten Stress sorgen. Vielleicht hat er eine Rechnung vergessen oder muss ungeplante Ausgaben tätigen. Alles was die Finanzen angeht, sollte nun besser auf den nächsten Tag verschoben werden.

Die Waage bekommt dagegen zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Freitag der 13. könnte bei ihr mit Streitereien und Konflikten einhergehen. Da gerade die Waage sonst sehr harmoniebedürftig ist, könnte es sie schnell aus dem Gleichgewicht bringen. Also aufgepasst!

