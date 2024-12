Horoskop: Es knistert! Diese Sternzeichen erleben romantische Weihnachten

Dicke Schneeflocken fallen vom Himmel und bedecken die Häuser der Stadt, die Weihnachtsbeleuchtung taucht die Straßen in ein schummriges-schönes Licht und aus dem Laden um die Ecke tritt ER – der Traummann, auf den sie schon immer gewartet hat. Oder eben die Traumfrau. So oder so ähnlich läuft es in den romantischen Weihnachtsfilmen à la Hollywood ab. Doch passiert so etwas auch im wahren Leben? Das Horoskop sagt drei Sternzeichen besonders romantische Weihnachten voraus.

Auf welche Sternzeichen rund um die Feiertage besonders magische Momente warten, liest du in diesem Artikel. Das Horoskop hält einiges bereit.

Horoskop: Es knistert! Romantische Weihnachten für drei Sternzeichen

Gerade rund um Weihnachten liegt jede Menge Liebe in der Luft. Familien kommen zusammen, Kinderaugen leuchten – eine herrliche Zeit. Doch gerade Singles könnten sich momentan auch mal etwas einsam fühlen. Sie wünschen sich besonders jetzt einen Partner an ihrer Seite, mit dem sie diese romantischen Stunden teilen können. Aber auch Leute in einer Beziehung haben jetzt die Chance auf kuschelige Zweisamkeit. Laut Horoskop wird es vor allem für diese drei Sternzeichen besonders romantisch zu Weihnachten.

Eines der glücklichen Sternzeichen ist der Zwilling. Der Dezember bringt für ihn spannende Veränderungen mit sich. Mithilfe des Vollmonds fasst der Zwilling den Mut, ganz offen über seine Gefühle zu sprechen. Das kann sowohl bei einer frischen Liebe als auch bei einer langjährigen Partnerschaft die Beziehung auf eine ganz neue Ebene heben. Venus und Jupiter bescheren dem Luftzeichen laut Horoskop vor allem um den 19. Dezember herum besonders romantische Stunden.

Romantik pur für Waage und Schütze

Und auch für die Waage stehen gefühlvolle Wochen an. Ob ganz spontane Liebesabenteuer oder eine tiefere Verbindung – aktuell ist alles möglich. Doch die Waage darf nicht zögern und muss sich darüber im Klaren sein, was sie wirklich will.

Vor allem für Schützen in einer festen Partnerschaft kann es rund um Weihnachten jetzt ernst werden, besagt das Horoskop. Die Beziehung bekommt frische Impulse und steht bald in einem ganz neuen Licht da. Schützen sollten die Chance jetzt bloß nicht verstreichen lassen.