Horoskop bringt das Glück! Dieses Sternzeichen ist im Oktober auf Erfolgskurs

In der Astrologie gibt es viele Ereignisse, die den Menschen beeinflussen sollen und sich somit auch auf das Horoskop auswirken. Von Rückläufigkeiten über Planetenkonstellationen bis hin zu Monden. Auch der Oktober hat diesbezüglich einiges zu bieten. In der zweiten Monatshälfte gibt es eine Sonnenfinsternis in der Waage (14. Oktober) und eine Mondfinsternis im Stier (28. Oktober). Am 25. Oktober gibt es eine partielle Sonnenfinsternis. Und die Mondfinsternis am 28. Oktober könnte für den einen oder anderen das Ende von etwas Wichtigem bedeuten.

Vor allem wegen all dieser Ereignisse im Oktober lohnt sich für Astrologie-Fans ein Blick ins Horoskop. Vor allem ein Sternzeichen dürfte sich über eine ordentliche Erfolgswelle freuen.

Horoskop: Erfolg im Oktober

Das Sternzeichen Fische kann zum Herbstanfang auf einer wahren Erfolgswelle surfen. Die Sonnenfinsternis zu Beginn des Monats könnte das Wasserzeichen zum Nachdenken anregen und einen neuen Blick auf laufende oder auch aufgegebene Projekte werfen lassen. Ob privat oder beruflich, der neue Blickwinkel sorgt dafür, dass aufgeschobene Dinge plötzlich wieder frischen Wind bekommen. Sei es ein neues Hobby, das schnell wieder aufgegeben wurde, ein Heimwerkerprojekt im Haus oder eine neue Idee im Beruf, die bisher noch nicht umgesetzt werden konnte.

+++ Horoskop: Große Gefühle im Herbst! Vier Sternzeichen im Liebesglück +++

Dank der Unterstützung von Merkur und Venus könnte dies für das Sternzeichen Fische laut Horoskop von Erfolg gekrönt sein. Durch diese Energiequelle startet das Sternzeichen Fische zudem zunächst gesund und psychisch belastbar.

Auch Auszeiten nehmen

Die vielen astrologischen Veränderungen am Himmel sollten die Fische aber auch als Warnung verstehen. Das Monatshoroskop empfiehlt dem Sternzeichen Fische, sich im Oktober nicht zu überschätzen. Auszeiten sind wichtig für das seelische Wohlbefinden. Bei all den Erfolgen, die die Fische im Oktober haben, kann es also nicht schaden, auch mal eine Pause einzulegen. Mehr zu dem Monatshoroskop der Fische im Oktober hier.