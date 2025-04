Horoskop: Schlussstrich für toxische Beziehungen! Diese Sternzeichen befreien sich im Sommer

Endlich Schluss mit dem ganzen Drama! Du hast keine Lust mehr auf Beziehungen, die dir nichts mehr geben als Probleme? Dann ist in diesem Sommer endgültig die Zeit gekommen, sich zu trennen und die Verbindung hinter sich zu lassen. Das rät zumindest jetzt das Horoskop drei ausgewählten Sternzeichen.

Sie sollten sich diesen Sommer nicht länger mit toxischen Beziehungen rumschlagen, sondern mal wieder ihre Freiheit genießen. Wartet auch auf dich ein Befreiungsakt? Das kannst du hier in unserem Horoskop herausfinden.

Horoskop: Schluss mit Toxisch

Du willst nicht mehr fremdbestimmt dein Leben gestalten, sondern selbst entscheiden. Deine Beziehung gibt dir nichts mehr, belastet dich nur mehr. Verhaltensmuster haben sich eingebrannt und du willst einfach nur noch ausbrechen. Der Status Quo raubt dir deine ganze Energie für soziale Kontakte.

Dann zählst du wohl zu den drei Sternzeichen, die sich in diesem Sommer endlich freistrampeln wollen. Ist es dir ein inneres Bedürfnis, wieder Leichtigkeit in deinem Leben zu spüren? Dann fühlst du dich wie der Löwe. Das Sternzeichen will sich nicht länger kleinmachen und seine Energie an eine Person und eine Beziehung verschwenden, bei der er sich nicht gesehen und wertgeschätzt fühlt.

Horoskop: Sie befreien sich im Sommer

Auch die Waage hat genug. Sich ständig nur mit Ungerechtigkeiten und Konflikten auseinandersetzen zu müssen, zerstört die innere Balance des Luftzeichens. Es lechzt nach Harmonie wie nach seinem persönlichen Lebenselixier. Im Sommer dürfte die Waage nun eine wichtige Erkenntnis für sich erschließen: Wahre Harmonie und Frieden wird sie nicht auf Kosten ihrer eigenen Bedürfnisse finden.

Für den Schützen ist im Sommer die Zeit gekommen, sich von dem zu befreien, was das Sternzeichen zuletzt immer zurückgehalten hat. Und das war der Partner oder die Partnerin, der oder die seine Freiheit eingeschränkt hat. Doch damit ist Schluss! Schützen wollen jetzt in die weite Welt hinaus und nichts kann sie mehr aufhalten.